To nie mogło się udać. Fatum od początku ciążyło na Realu

W osiemnaście minut piłkarze Ajaksu zapewnili sobie wynik, który dawał im awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Gole Hakima Ziyecha i Davida Neresa zszokowały Bernabeu. Jeszcze nigdy w meczu tych rozgrywek Real tak szybko nie stracił dwóch goli.

2 - Real Madrid have conceded two goals in the first 18 minutes of a @ChampionsLeague game at Bernabeu for the first time ever. Shock. pic.twitter.com/YBqJwtRM08 — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2019

W 29. minucie uraz zakończył występ Lucasa Vazqueza. W akompaniamencie gwizdów na murawie pojawił się Gareth Bale. Nielubiany przez kibiców, niezrozumiany przez piłkarzy. Ostatnio Marcelo przyznał, że nigdy nie przeprowadził z Balem normalnej rozmowy. Piłkarze narzekają, że Walijczyk nie pojawia się na spotkaniach integracyjnych. We wtorkowy wieczór miał sporo czasu, by zaznaczyć swoją obecność, ale zrobił to tylko raz - w 42. minucie trafił w słupek.

Od siedmiu minut nie było już na murawie Viniciusa Juniora. Brazylijczyk, najprawdopodobniej, nabawił się urazu kostki. Po ostatnich meczach z FC Barcelona utalentowanemu zawodnikowi zarzucano, że każdą błyskotliwą akcję wieńczy bardzo złym strzałem. W meczu z Ajaksem chciał odgryźć się krytykom. To się nie udało. Urazu doznał… podczas próby oddania strzału.

W miejsce wychowanka Flamengo pojawił się Marco Asensio. W roli ”Dżokera” sprawdził się w pierwszym spotkaniu w Amsterdamie, gdy strzelił zwycięskiego gola. W Madrycie? W 70. minucie dał sygnał do szaleńczego odrabiania strat, ale szybko Bernabeu uciszył pięknym rzutem wolnym Lasse Schoene.

"Bale zarabia tyle, ile cały Ajax"

Kiedyś takie rzuty wolne strzelał Gareth Bale. Gdy do Juventusu odchodził Cristiano Ronaldo, to mówiło się, że to Walijczyk będzie w Realu gwiazdą pierwszej wielkości. - Na pensje pierwszej, drugiej drużyny i juniorów wydajemy rocznie 28 mln euro. Tyle, ile w rok zarabia Gareth Bale - zaczepił go niedawno dyrektor sportowy Ajaksu Marc Overmars.

Odkąd Walijczyk trafił na Santiago Bernabeu za 91 milionów euro, to w Madrycie zdążył leczyć już prawie trzydzieści kontuzji. Nawet ten mecz skończył z drobnym urazem. Uznany w Hiszpanii dziennikarz Manu Sainz powiedział kiedyś, że zawsze szuka się wymówek dla Bale’a…

Teraz nastawienie w Madrycie się ewidentnie zmieniło. Kontrakt 29-latek jest ważny do 2022 roku. Prezydent Królewskich Florentino Perez pokazał przed tym sezonem, że nie w Madrycie takiego piłkarza, którego nie pozbędzie się bez żalu.