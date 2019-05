Nocne świętowanie Ajaksu. Pierwszy taki mistrz od 14 lat

Zobacz, co powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag po przegranym starciu z Tottenhamem w półfinale Ligi Mistrzów.

Z poprzedniego tytułu cieszyli się pięć lat temu. W czterech poprzednich sezonach zajmowali drugie miejsce. Także i w bieżących rozgrywkach zanosiło się, że tytuł powędruje do obrońców tytułu, piłkarzy PSV. Przez większość kolejek to ekipa z Eindhoven była na czele tabeli.

Pozycję lidera straciła bezpowrotnie w 29. kolejce, po remisie z Vitesse Arnhem 3:3. Miała jednak tyle samo punktów co Ajax. Na trzy punkty ekipa Erika ten Haga uciekła rywalom w przedostatniej serii gier. Amsterdamczycy pokonali Utrecht 4:1, a PSV uległo Alkmaar 0:1. To oznaczało, że w ostatniej kolejce wystarczyło im zremisować ze zdegradowanym De Graafschap.

Do białego rana

Skończyło się wygraną Ajaksu 4:1. Bramki dla drużyny ze stolicy Holandii zdobyli Lasse Schone, Nicolas Tagliafico oraz dwie Dusan Tadić. Amsterdamczycy strzelili w w tym sezonie Eredivisie 119 goli. Więcej bramek mieli jedynie w sezonach 1966/67 - 122 oraz w 1985/86 - 120.

Źródło: EPA/OLAF KRAAK Ajax świętuje

Po końcowym gwizdku zaczęło się huczne świętowanie - na murawie i w szatni. A to nie wszystko. Jeszcze tej samej nocy drużyna wróciła do Amsterdamu, gdzie pod Johan Cruyff ArenA do białego rana trwała wspólna zabawa z kibicami. Ostatni raz w takim składzie.

Latem z drużyną pożegna się wielu czołowych zawodników. Na razie przyklepane jest odejście Frenkiego de Jonga. 22-letni pomocnik powędruje do Barcelony za 75 mln euro.



Klaas & Dusan on the drums! #nummer34pic.twitter.com/o0nn1NQC2x — AFC Ajax (@AFCAjax) May 15, 2019







Can’t get enough....



‘JALALALALALALALALALA!’ #nummer34pic.twitter.com/fEqzzEDiPT — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019







Going out with a bang! #nummer34pic.twitter.com/k0BzYagvOH — AFC Ajax (@AFCAjax) May 16, 2019





Pierwszy dublet od lat

Ekipa ten Haga ma za sobą kapitalny sezon. Jest pierwszą drużyną w Holandii, która zdobyła mistrzowski tytuł i krajowy puchar od sezonu 2004/05. Wówczas dubletem popisali się piłkarze PSV.

Warto pamiętać, ile rozrywki amsterdamczycy dostarczyli też w Lidze Mistrzów. Wyeliminowali w niej m.in. Real Madryt i Juventus, a odpadli dopiero w półfinale po dramatycznym dwumeczu z Tottenhamem (1:0 na wyjeździe, 2:3 u siebie).