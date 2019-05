Ofensywa wizytówką Ajaksu. Odpadł, ale "postrzelił" każdego rywala

We wtorek rozpocznie się walka o finał Ligi Mistrzów. W pierwszym półfinale zmierzą się Tottenham z Ajaksem. Spotkanie na Tottenham Hotspur Stadium rozpocznie się o godzinie 21. Rewanż zostanie rozegrany 8 maja. W drugim półfinale zagrają Barcelona i Liverpool.

Piłkarze Ajaksu trenowali na swoich obiektach przed rewanżowym spotkaniem półfinału Ligi Mistrzów z Tottenhamem. W pierwszym meczu ekipa z Amsterdamu wygrała 1:0 i stoi przed dużą szansą wejścia do finału rozgrywek po raz pierwszy od 1997 roku!

Mieszanka rutyny i młodości pod wodzą Erika Ten Haga, funkcjonowała znakomicie. Zespół, który teoretycznie miał się pożegnać z Ligą Mistrzów już w fazie grupowej, ostatecznie był sekundy od wielkiego finału. Ajax od początku stawiał na ofensywny futbol. I dzięki temu zaszedł tak daleko.

To nie jest zespół, który miał za zadanie się bronić. W każdym meczu głównym celem było zdobycie bramki, a raczej bramek. - W takim nastawieniu leży nasza siła - mówił przed środowym spotkaniem Ten Hag. Podkreślał, że jego zespół musi wyjść na murawę z założeniem, że w pierwszym meczu było 0:0. - Remis nam nie wystarczy. Musimy mieć nastawienie, że potrzebne jest nam zwycięstwo - dodał.

Jego podopieczni wzięli sobie do serca wszystkie uwagi. Już w 5. minucie spotkania Matthijs de Ligt znakomicie urwał się obrońcy, wbiegł w pole karne i pewnym uderzeniem głową pokonał bramkarza. Natomiast na 2:0 podwyższył w 35. minucie Hakim Ziyech.

To dwunasty mecz w obecnej edycji Ligi Mistrzów, w którym Ajax strzelił gola - trafiał do siatki w każdym spotkaniu. A przecież amsterdamczycy mierzyli się z prawdziwymi potęgami. Łącznie we wszystkich meczach strzelili 22 gole.

Źródło: Getty Images Ziyech strzelił drugiego gola dla Ajaksu

Faza grupowa

Jeszcze w grupie holenderski klub musiał walczyć z Bayernem Monachium, Benficą Lizbona i AEK Ateny. Ajax awansował z drugiego miejsca z dorobkiem 12 punktów odnosząc trzy zwycięstwa i trzy remisy. W meczach z Bawarczykami zdobył cztery gole (1:1 i 3:3), z Benficą dwa (1:0 i 1:1), a z AEK-iem pięć (3:0 i 2:0).

Jednak prawdziwe show gospodarze środowego spotkania z Tottenhamem urządzili w meczu 1/8 finału z Realem Madryt. Pierwsze starcie u siebie niespodziewanie przegrali 1:2. Jednak w rewanżu dosłownie rozstrzelali Królewskich zwyciężając aż 4:1.

W kolejnej fazie Ajax ponownie trafił na potęgę - finalistę sprzed dwóch lat, Juventus. I raz jeszcze piłkarze Ten Haga na ArenA nie zachwycili remisując 1:1. W rewanżu w Turynie zagrali koncertowo i zwyciężyli 2:1.

W meczu z Tottenhamem było podobnie. Walczący o mistrzostwo Holandii zespół z Eredivisie wygrał na wyjeździe 1:0 po golu Donny'ego van de Beeka. Natomiast u siebie męczył się z The Spurs do ostatnich minut - ostatecznie przegrał 2:3 i nie zagra w finale z Liverpoolem.

Źródło: Getty Images Lucas Moura wygrał mecz Tottenhamowi, strzelił 3 gole

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)

Bramki: De Ligt (5.), Ziyech (35.) - Moura (55.), (59.), (96.).



Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico - Schone (60. Veltman), Van de Beek (90. Magallan), De Jong - Ziyech, Dolberg (67. Sinkgraven), Tadić.

Tottenham: Lloris - Trippier (81. Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82. Davies) - Sissoko, Wanyama (46. Llorente), Alli - Eriksen - Moura, Son.