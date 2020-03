Po trzech latach wybudził się ze śpiączki. Klub rozwiązał z nim kontrakt

Abdelhak Nouri rozegrał w barwach Ajaksu 15 spotkań. Kibice do dziś wspominają go na trybunach

Coraz częściej na stadionach dochodzi do ataków rasistowskich na piłkarzy czarnoskórych. Swój sprzeciw wyrazili piłkarze Ajaksu oraz Heraclesu. Przez pierwszą minutę spotkania zawodnicy obu zespołów stali w miejscu, a na telebimie został wyświetlony specjalny komunikat. Ajax wygrał 4:1.

Ajax Amsterdam pokonał Utrecht 4:0 w meczu 13. kolejki Eredivisie. Dzięki wygranej mistrzowie Holandii do 9 punktów powiększyli przewagę nad drugim AZ Alkmaar.

Sezon piłkarski na szali. Kolejne decyzje UEFA w środę UEFA kontynuuje... czytaj dalej » Ajax do tego momentu wypłacał wynagrodzenie Nouriego, ale umowa, która według holenderskich mediów miała w lipcu zostać automatycznie przedłużona, została właśnie przez klub anulowana.

Prawnicy 34-krotnego mistrza Holandii pracują teraz z rodziną nad znalezieniem rozwiązania na przyszłość. Obie strony od dłuższego czasu pozostają w sporze. Bliscy piłkarza oczekują finansowego zadośćuczynienia po tym, jak klub przyznał, że pomoc udzielona na boisku była niewystarczająca.

"Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za to, co się stało" - przyznał w 2018 roku dyrektor sportowy Ajaksu Edvin van der Sar.

Z pozoru niegroźna kontuzja

20-letni wówczas piłkarz zasłabł 8 lipca 2017 roku w 72. minucie spotkania z Werderem Brema w austriackiej miejscowości Hippach. Na początku nie wyglądało to groźnie, bo zawodnik po prostu położył się na ziemi, jak gdyby złapał go skurcz lub ból mięśnia. Sędzia przerwał grę, aby sprawdzić, co dzieje się z piłkarzem, ale nie było żadnej paniki. Arbiter pozwolił nawet na dokonanie zmiany.

Chwilę później na placu gry była już karetka, a Holender był reanimowany. Został przetransportowany helikopterem do szpitala w Innsbrucku, gdzie lekarze stwierdzili niewydolność układu krążenia. Kilka dni później Ajax poinformował, że zawodnik ma poważne uszkodzenia mózgu.

Nouri wciąż nie może samodzielnie się poruszać, a z otoczeniem komunikuje się, poruszając brwiami.

Pochodzący z marokańskiej rodziny, ale urodzony w Holandii piłkarz w swoim pierwszym sezonie w barwach Ajaksu zdołał rozegrać 15 spotkań.