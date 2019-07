Ajax otworzył bramkowy sezon w 35 sekund. Superpuchar wraca do Amsterdamu

Juventus potwierdził transfer "Złotego Chłopca". Pięcioletni kontrakt, kolosalna kwota Długo trwały... czytaj dalej » Drużyna ze stolicy kraju wygrała w tym roku i mistrzostwo, i Puchar Holandii. Minęło od tych sukcesów już kilka dobrych tygodni, ale amsterdamczycy nie schodzą ze zwycięskiej ścieżki.

W sobotę Ajax odzyskał krajowy Superpuchar po sześciu latach. Oczywiście prezentując przy tym charakterystyczny dla siebie, bezkompromisowy i ofensywny styl gry.

Szybko poszło

Nie minęła nawet pierwsza minuta sobotniego meczu, gdy mistrzowie Holandii objęli prowadzenie. Dokładnie w 35. sekundzie gry Donny van de Beek zagrał do świetnie ustawionego w polu karnym Kaspera Dolberga, a reprezentant Danii otworzył bramkowy sezon w wykonaniu drużyny z Amsterdamu.



That didn’t take long.



Ajax’s Kasper Dolberg, playing PSV in the Dutch Super Cup, makes it 1-0 literally after the first whistle.



(via @FOXSportsnl)



pic.twitter.com/f864mS1ye9 — Planet Fútbol (@si_soccer) 27 lipca 2019





119 ligowych bramek

Na 2:0 podwyższył i ustalił wynik w drugiej połowie meczu kapitan zespołu Daley Blind po kapitalnym strzale. Pomimo znaczących osłabień kadrowych - z klubu odeszli Frenkie De Jong i Matthijs de Ligt - Ajax dalej jest absolutną potęgą na krajowym podwórku i kontynuuje ostrzeliwanie bramek rywali. Poprzedni sezon ligowy zakończył ze 119 strzelonymi golami. Wynik ten zespół prowadzony przez Erika ten Haga spróbuje poprawić w nowym sezonie Eredivisie, który rozpocznie się w pierwszy weekend sierpnia.