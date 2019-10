Pierwszy taki mecz w Lidze Mistrzów. Chelsea zwycięska w Amsterdamie

Lewandowski najlepszy na boisku. "Staram się robić to, co do mnie należy" Kolejny mecz,... czytaj dalej » Przed środowym meczem Ajax miał komplet punktów i zero straconych goli. Podopieczni Erika ten Haga byli faworytami konfrontacji z Chelsea, która wcześniej przegrała z Valencią (0:1) i wygrała z Lille (2:1). Co ciekawe obie ekipy nigdy wcześniej nie rywalizowały ze sobą w europejskich pucharach. Dla zespołu z Amsterdamu był to dziewiąty angielski rywal - ostatnim był Tottenham Hotspur, z którym odpadł w półfinale poprzedniej edycji Champions League.

Promes na spalonym

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy starali się wciągnąć Chelsea na własną połowę i zagrywać piłki w kierunku napastnika Dusana Tadicia. Jednak już na połowie rywali gra zespołu Ten Haga szwankowała i pierwszą sytuację stworzyli przyjezdni, a konkretnie Mason Mount, który próbował zaskoczyć źle ustawionego Andre Onanę. Później dobrej okazji nie wykorzystał Callum Hudson-Odoi.

W 35. minucie Ajax wyszedł na prowadzenie, ale tylko na chwilę. Quincy Promes, który wykorzystał dośrodkowanie Hakima Ziyecha na dalszy słupek, był na pozycji spalonej. To również Promes był bliski strzelenia gola, gdy pod koniec popędził w pole karne i uderzył, ale Cesar Azpilicueta w porę zablokował piłkę zmierzającą do bramki.

Mecz mógł się podobać - jedni i drudzy grali szybko i ofensywnie, choć brakowało skuteczności.

Źródło: Getty Images Quincy Promes mógł strzelić gola dla Ajaxu

Batshuayi na ratunek

Po zmianie stron gospodarze zaatakowali i w 60. minucie byli bliscy szczęścia. Ziyech świetnie dośrodkował z rzutu rożnego, a Edson Alvarez uderzył głową, jednak piłka trafiła w słupek. Kilkanaście sekund później odważnie zaatakował Daley Blind, który złamał akcję do środka i huknął z prostego pobicia. Kepa Arrizabalaga był na posterunku.

Chelsea także mogła i powinna objąć prowadzenie, ale pudło, które będzie mu się chyba śniło tygodniami, zanotował rezerwowy Michy Batshuayi. Christian Pulisic mocno uderzył, a piłka po rykoszecie trafiła pod nogi Belga - ten nie trafił w bramkę z ośmiu metrów. Na szczęście dla siebie i The Blues odpowiednio ustawił celownik w 86. minucie. Raz jeszcze Pulisic wbiegł w pole karne i podał, a Marcos Alonso przytomnie przepuścił piłkę do Batshuayia, który okazji nie zmarnował.

W końcówce belgijski napastnik mógł podwyższyć wynik, ale tym razem bramkarz Ajaxu był górą. Tym samym przyjezdni odnieśli skromne zwycięstwo, choć bardziej sprawiedliwy byłby remis.

Ajax Amsterdam - Chelsea 0:1 (0:0)

Bramka: Mitchy Batshuayi (86.)