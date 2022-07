Agent Lewandowskiego z nietypową propozycją dla Bayernu. Usłyszał stanowczą odpowiedź

Lewandowski po ośmiu latach spędzonych w Monachium chce opuścić Bayern i kilkukrotnie głośno o tym mówił. Na następny przystanek kariery wybrał sobie Barcelonę i od kilku tygodni trwa transferowa saga, której finał ma być taki, że kapitan reprezentacji Polski wyląduje na Camp Nou.

Zahavi chciał mediować w rozmowach

Media: Agent Ronaldo rozmawia z Barceloną. W tle transfer Lewandowskiego Karuzela... czytaj dalej » Barcelona robi, co może. Za piłkarza, któremu kontrakt kończy się latem 2023 roku, wystosowała już trzy oficjalne oferty. Pierwsza opiewała na 32 miliony euro, druga - 35 milionów euro. W Monachium na żadną z nich nawet nie odpowiedziano. Ostatnia propozycja dotyczyła 40 milionów euro i pięciu milionów euro bonusów. Ta została odrzucona, a w branżowych mediach zbliżonych do Bayernu coraz częściej pisze się, że mistrzowie Niemiec podejmą rozmowy, gdy ujrzą na stole ofertę na gwarantowane 50 milionów euro.

W negocjacjach trwa zatem impas, a Lewandowskiemu coraz głębiej w oczy zagląda widmo konieczności stawienia się na pierwszym treningu Bayernu, który zaplanowano na 12 lipca.

Według dobrze zorientowanego na rynku piłkarskim dziennikarza Fabrizio Romano, Barcelona ma pracować nad kolejną ofertą, ale na nią nie czeka Zahavi. Agent piłkarza wziął sprawy we własne ręce i - jak podał "Sport Bild" - zadzwonił do dyrektora sportowego Bawarczyków Hasana Salihamidzicia. Jego propozycja była dość niespodziewana. Izraelczyk wyszedł bowiem z inicjatywą i zaoferował swoje usługi w roli mediatora w trakcie rozmów na linii Barcelona - Bayern.

Salihamidzić miał pozostać nieugięty i szybko zakończyć rozmowę, informując, że "zawsze może się zgłosić i porozmawiać z Bayernem".



