Agent Neuera atakuje szefów Bayernu za transferową nieudolność. "Brak perspektyw"

Do tej pory Bayern wzmocnił tylko defensywę, sprowadzając Benjamina Pavarda i Lucasa Hernandeza. Jednak nadal nie udało się pozyskać klasowych skrzydłowych mogących zastąpić Francka Ribery'ego i Arjena Robbena, a także nic nie wskazuje, by kupiono godnego zmiennika dla Roberta Lewandowskiego.

Wprawdzie do końca letniego okna transferowego pozostało jeszcze sporo czasu, ale coraz więcej osób bije na alarm i apeluje, by zamiast gadać szefowie klubu w końcu zaczęli inwestować w nowych zawodników. Do tego grona należy również Kroth.

W rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung" agent Manuela Neuera wyznał, że jego klient nie jest zbyt zadowolony z braku odpowiednich wzmocnień i zasugerował, że Bayern spada coraz niżej w hierarchii najmocniejszych klubów w Europie.

- Manuela nakręcają sukcesy. A w moim odczuciu dystans, jaki dzieli Bayern od czterech czołowych klubów z angielskiej Premier League jest alarmujący. Natomiast kadra pierwszego zespołu nie została odpowiednio wzmocniona, by rywalizować z najlepszymi, co przekłada się na brak perspektyw, by spełnić cele Manuela – powiedział.

- Manuel potrzebuje wyzwań, jasno określonych celów – podkreślił Kroth, który miał prowadzić negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z monachijskim klubem. Jednak na razie zostały wstrzymane i prawdopodobnie nic się nie zmieni, dopóki Bayern nie dokona wzmocnień.

Inne możliwości

Kontrakt Neuera z klubem z Allianz Arena wygasa w czerwcu 2021 roku. Niemiec będzie miał wówczas 35 lat. Jednak wcale nie jest powiedziane, że zostanie w Monachium do końca kariery.

- On nie ma zamiaru kończyć przygody z futbolem w 2021 r. Jednak teraz jest moment, by podjął decyzję dotyczącą przyszłości i przemyślał, jakie ma perspektywy. Przedłużenie kontraktu i zakończenie kariery w Bayernie to oczywista sprawa, ale są inne możliwości – dodał agent.

Nie brakuje głosów, że obecny sezon będzie kluczowy dla Neuera i Bayernu, który musi przejść pokoleniową zmianę. Na razie jednak brak dużych powodów do optymizmu. Oprócz Krotha wcześniej politykę transferową klubu krytykowali m.in. byli piłkarze Lothar Matthaeus, Dietmar Hamann i Stefan Effenberg, a swoje trzy grosze dorzucił również napastnik Robert Lewandowski.