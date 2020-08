Wielkie wyróżnienie dla trenera. Order przyznany przez duńską królową

Selekcjoner Duńczyków odchodzi, a co z Brzęczkiem? Komplikacje przez Euro 2021 Selekcjoner... czytaj dalej » Podczas uroczystości na jego część w ambasadzie Danii w Oslo otrzymał odznaczenie rycerskie ustanowione w 1671 roku przez króla Kristiana V.

Jest to jeden z najstarszych orderów świata, drugi co do wagi w Królestwie Danii (po Orderze Słonia), nadawany za szczególnie wybitne zasługi cywilne i wojskowe.

Dokonał rzeczy niemożliwej

W 2016 roku po rezygnacji Mortena Olsena Hareide został zatrudniony przez duńską federację piłkarską na stanowisku selekcjonera drużyny narodowej z celem wywalczenia awansu do Euro 2020.

Dokonał rzeczy niemożliwej i wbrew wszelkim oczekiwaniom i ocenom duńskich ekspertów wprowadził Danię do mundialu 2018 w Rosji, gdzie awansował do 1/8 finału. Mecz z Chorwacją zakończył się wynikiem 1:1 w regulaminowym czasie i dogrywce. Rozstrzygnięty został dopiero w rzutach karnych, które Duńczycy przegrali 2:3.



Great to be at the Danish Embassy when my friend for 35 years, Åge Hareide, was knighted by the Queen of Denmark. For his service to Denmark as their National Coach



Sir Hareide pic.twitter.com/JYLiVGbkN2 — Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) August 20, 2020

Pod wodzą Hareide Dania rozegrała 42 mecze, z których wygrała 21, zremisowała w 18 i przegrała trzy m.in. w październiku 2016 2:3 z Polską w Warszawie w kwalifikacjach do mundialu 2018.

Czteroletni kontrakt miał się zakończyć po Euro 2020, które jednak z powodu pandemii COVID-19 zostało przełożone i - jak skomentowały duńskie media - szkoleniowiec został pozbawiony pożegnalnego meczu z drużyną, którą stworzył.

Od wtorku 66-letni Hareide jest nowym trenerem ekipy Rosenborg Trondheim.