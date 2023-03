Trener zaatakował prezesa w Motorze Lublin. Kolejny zarzut klubu, PZPN żąda wyjaśnień

O sprawie pisaliśmy w poniedziałek. Rzeczniczka Motoru Paulina Maciążek na naszych łamach zrelacjonowała wydarzenia, do których miało dojść w niedzielę.

Po meczu z GKS-em Jastrzębie doszło do zaognienia konfliktu między trenerem Goncalo Feio i prezesem klubu Pawłem Tomczykiem. Wywiązała się awantura, w wyniku której ten ostatni trafił do szpitala.

Trener Motoru Lublin uderzył prezesa? "Głowa była rozcięta" Przedziwne rzeczy... czytaj dalej » - Prezes został uderzony kantem plastikowej kasety na dokumenty. Trafiła go centymetry od oka. Nie ma wewnętrznych obrażeń, skończyło się na paru szwach, głowa była rozcięta - przyznała w rozmowie z eurosport.pl rzeczniczka klubu.

Kuwetką w głowę

Wieczorem Motor, rękami przewodniczącej rady nadzorczej Izabeli Bobrzyk wydał komunikat, w którym przedstawia długą listę zarzutów wobec trenera.

Publikujemy jego najważniejsze fragmenty.

"Po meczu (...) doszło do sytuacji powszechnie nieakceptowalnych - nagannych zachowań trenera Goncalo Feio. (...) wulgarnie odniósł się do rzecznik prasowej klubu, (...) w tej sytuacji pani Paulina Maciążek odmówiła poprowadzenia konferencji prasowej z jego udziałem. Następnie (...) trener, w obecności innych osób kopnął w biurko i rzucił w prezesa kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy prezesa, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych" - informuje klub.

Dodatkowo, zdaniem Motoru, Feio "podał nieprawdę, że prezes w trakcie tego zdarzenia był pod wpływem alkoholu - badanie szpitalne nie potwierdziło tego faktu".

Co dalej?

Oficjalnie trener jest jeszcze na stanowisku, ale na wtorek zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie rady nadzorczej spółki Motor Lublin.

Dodatkowo, jak informuje klub, postępowanie wyjaśniające wszczął rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski - zobowiązał Motor do przedstawiania informacji oraz wyników badań lekarskich prezesa.

Feio nie odbierał telefonu, nie odpowiedział też na naszą prośbę o kontakt.