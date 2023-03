Trener zaatakował prezesa, ale zostaje w klubie. "Efekt przemęczenia, pracuje po 20 godzin"

To ciąg dalszy afery, która wybuchła w drugoligowym klubie po niedzielnym meczu z GKS Jastrzębie. Doszło do zaognienia konfliktu między Feio i prezesem Pawłem Tomczykiem. Wywiązała się awantura, w wyniku której ten ostatni trafił do szpitala.

- Prezes został uderzony kantem plastikowej kasety na dokumenty. Trafiła go centymetry od oka. Nie ma wewnętrznych obrażeń, skończyło się na paru szwach, głowa była rozcięta - relacjonowała w rozmowie z eurosport.pl rzeczniczka Motoru Paulina Maciążek.

Kuwetką w głowę

Trener zaatakował prezesa w Motorze Lublin. Kolejny zarzut klubu, PZPN żąda wyjaśnień W poniedziałkowy wieczór Motor, rękami przewodniczącej rady nadzorczej Izabeli Bobrzyk wydał komunikat, w którym przedstawił długą listę zarzutów wobec szkoleniowca.

Oto jego najważniejsze fragmenty.

"Po meczu (...) doszło do sytuacji powszechnie nieakceptowalnych - nagannych zachowań trenera Goncalo Feio. (...) wulgarnie odniósł się do rzecznik prasowej klubu, (...) w tej sytuacji pani Paulina Maciążek odmówiła poprowadzenia konferencji prasowej z jego udziałem. Następnie (...) trener, w obecności innych osób kopnął w biurko i rzucił w prezesa kuwetką na dokumenty, która uderzyła go w głowę. W konsekwencji tego działania doszło do urazu głowy prezesa, który musiał być hospitalizowany i przebywa obecnie na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a jego stan zdrowia nie pozwala na pełnienie obowiązków służbowych" - napisano.

Zdaniem Motoru, Feio "podał nieprawdę, że prezes w trakcie tego zdarzenia był pod wpływem alkoholu - badanie szpitalne nie potwierdziło tego faktu". Dodatkowo, jak poinformował klub, postępowanie wyjaśniające wszczął rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski, który zobowiązał Motor do przedstawiania informacji oraz wyników badań lekarskich prezesa.

Źródło: Newspix Od lewej właściciel Motoru Zbigniew Jakubas, Goncalo Feio i Paweł Tomczyk

Goncalo Feio zostaje w Motorze

We wtorek odbyła się konferencja prasowa między innymi z udziałem Feio i Jakubasa. Właściciel opowiadał o inwestycjach w Motor, tłumacząc, że na klub "wykłada pieniądze i serce". Następnie odniósł się do konfliktu trenera z prezesem, na których - jak podkreślił - postawił.

- Nie róbmy, i to jest apel do dziennikarzy, z prezesa Tomczyka jakiegoś "czarnego luda". To człowiek, który starał się, wkładał serce w swoją pracę. To, że dzisiaj klub ma odpowiednie warunki finansowe jest jego zasługą (…) Jest człowiekiem etycznym. Może miał zbyt łagodny charakter w pewnych sytuacjach. Zresztą trener wypomniał mu, że może jest spolegliwy. Być może tak jest, może za często zgadzał się na wszystko, ale jego działania zawsze były "promotorowe". Chciał, by drużyna szła do przodu. Za moje pieniądze stworzyliśmy warunki, jakich w II lidze nie ma żaden klub. Myślę, że w I lidze też większość - oświadczył Jakubas.

- Nie "grillujcie" Tomczyka, bo na to nie zasłużył. Po tym, co się wydarzyło, jest psychicznie zdołowany. Doceńmy to, co zrobił - dodał.

Feio zaś określił jako "mega kompetentnego" i "tytana pracy". - Po naszym pierwszym, kilkugodzinnym spotkaniu emocjonalnie wiedziałem, że z tym człowiekiem jesteśmy w stanie dojść daleko. Mogę się o nim wypowiadać wyłącznie w samych superlatywach - zaznaczył Jakubas.

Źródło: Newspix Zbigniew Jakubas jest właścicielem Motoru Lublin

- Moim zdaniem cała sytuacja jest efektem przemęczenia. Trener pracuje po 20 godzin i to jest granica wytrzymałości ludzkiego organizmu. Być może w takiej sytuacji człowiek jest wybuchowy, pewnych rzeczy nie wytrzymuje - stwierdził właściciel Motoru.

- Trzy tygodnie temu powiedziałem panu, ze musi pan znaleźć więcej czasu na życie osobiste - zwrócił się do trenera.

- Ambicja i presja. To wszystko razem spowodowało ten wybuch - podsumował.

Jakubas zapowiedział, że będzie kontynuował współpracę z Portugalczykiem. - Dopóki w Lublinie będzie trener Feio, to ja też. Jedziemy na tym samym wózku. Jeśli nie wyjdzie z nim, przestanę inwestować w klub - podkreślił.

Goncalo Feio: potępiam wszelką formę przemocy

Głos zabrał też Feio, który wcześniej unikał próśb o komentarz. Trener odczytał oświadczenie. - Wyrażam głębokie ubolewanie, że Motor, właściciel, kibice, piłkarze musieli z powodów pozasportowych zmierzyć się z falą krytyki, która przetoczyła się przez ogólnopolskie media wobec klubu i głownie mojej osoby. Nie przyszedłem się tłumaczyć. Nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia dla mojego zachowania, które było naganne - powiedział 33-letni Portugalczyk.

- Pozwoliłem, żeby złe emocje przysłoniły to, co powinno być w życiu najważniejsze, czyli szacunek dla drugiego człowieka. Przepraszam za moje zachowanie. Podkreślam, że potępiam wszelką formę przemocy, bo żaden człowiek nie jest uprawniony do agresji wobec innych. Tym bardziej trenerzy, członkowie sztabu i piłkarze powinni być wzorem dla dzieci i młodzieży. Ja takim wzorem nie byłem - kontynuował.

- Przepraszam jeszcze raz, że moje zachowanie przysłoniło nadzwyczaj dobrą postawę drużyny i sztabu. Przepraszam, że w negatywnym świetle postawiłem wszystkich, którym dobro klubu leży na sercu. Wiem, że przede mną daleka droga, żeby odzyskać wasze zaufanie. Znam siebie i wiem, że zrobię wszystko co w mojej mocy, by je odzyskać. Dziękuję za drugą szansę, którą w tej trudnej sytuacji dał mi właściciel Zbigniew Jakubas. Sportowo nie zawiodłem, pozasportowo też nie zamierzam - podsumował Feio.

Motor poinformował, że rada nadzorcza klubu na okres trzech miesięcy zawiesiła w pełnieniu obowiązków prezesa Tomczyka. Zastąpił go Robert Żyśko. Z kolei rzecznikiem prasowym przestała być Maciążek.

Motor, który zajmuje ósme miejsce w tabeli II ligi, najbliższy mecz rozegra 11 marca z wiceliderem KKS 1925 Kalisz.