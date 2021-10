Piłkarze Legii imprezują? Dyrektor klubu: macie wiedzę, to dajcie znać

Szefostwo Legii długo wykazywało się cierpliwością, ale w niedzielę, po tym, jak mistrz Polski przegrał z Piastem w Gliwicach 1:4, czara goryczy się przelała. W poniedziałek Michniewicz został zwolniony, a w jego miejsce powołany został dotychczasowy trener rezerw Marek Gołębiewski.

Michniewicz odchodzi z zespołu pogrążonego w głębokim kryzysie sportowym (9 punktów w 10 meczach i 15. miejsce w tabeli) i - wszystko na to wskazuje - obyczajowym. Wraz z jego zwolnieniem wypłynęły informacje, jakoby niektórzy piłkarze Legii notorycznie imprezowali.

Do tych plotek odniósł się w poniedziałek dyrektor sportowy Legii, który zaapelował do dziennikarzy o współpracę w tej kwestii.

Źródło: Newspix Radosław Kucharski, dyrektor Legii, przedstawił w poniedziałek nowego trenera

Apel dyrektora sportowego Legii

Czesław Michniewicz zwolniony z Legii Warszawa Czesław... czytaj dalej » - To bardziej decyzja i pytanie do trenera Michniewicza. Ja nie mam wiedzy o tym, że ci zawodnicy prowadzili się niesportowo. Dlatego też nie zostali ukarani, pracują normalnie z zespołem i walczą o swoją szansę. Każdy zacznie z czystą kartą. Jednocześnie mam taki apel: jeśli macie wiedzę o tym, że piłkarze wychodzą na miasto, to dajcie o tym znać. To nam pomoże, będziemy mogli szybciej reagować. Ja bardzo skrupulatnie prześwietlam zawodników, nie tylko pod względem sportowym, ale też charakterologicznym. Dlatego nie spodziewamy się takich sytuacji - powiedział Kucharski cytowany przez legia.net.

Była to odpowiedź na pytanie, dlaczego na ostatni ligowy mecz do Gliwic nie zostali zabrani Lirim Kastrati, Jurgen Celhaka, Mattias Johansson i Lindsay Rose. Zostali oni ukarani przez trenera Michniewicza, ale do dziś nie wiadomo dlaczego.

W nieco inny sposób tę samą wypowiedź dyrektora przedstawia legionisci.com, inny nieoficjalny serwis klubu. - Jeżeli któryś z piłkarzy Legii Warszawa szwenda się po mieście i jest zawodnikiem nieprofesjonalnym, to prosiłbym was o pomoc - miał powiedzieć Kucharski. Do czwórki, która podpadła Michniewiczowi, odniósł się słowami: "ta grupa, która nie pojechała na mecz, to są nowi piłkarze, przychodzili w różnych odstępach czasowych".

- To był taki apel do dziennikarzy wewnątrz, by dawali znać, gdyby widzieli piłkarzy na mieście w knajpach czy lokalach. Nie, raczej nie zamierzam donosić - tłumaczy w rozmowie z eurosport.pl jeden z dziennikarzy obecny na briefingu.

Na posprzątanie bałaganu w drużynie nie ma dużo czasu. Już w czwartek pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera - w 1/16 finału Pucharu Polski Legia zagra na wyjeździe ze Świtem Skolwin.

Liga Europy wyjątkiem od reguły

Jesienne przesilenia w Legii. Tradycji stało się zadość To już niemal... czytaj dalej » 51-letni Michniewicz pracował w Legii dokładnie 399 dni. Posadę objął 21 września, kiedy zastąpił zdymisjonowanego Aleksandara Vukovicia. Drużynę poprowadził w 55 meczach.

W ubiegłych rozgrywkach Legia z Michniewiczem za sterami pewnie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Pasmem sukcesów jest także dotychczasowa przygoda z europejskimi pucharami. Warszawianie najpierw bardzo dobrze spisali się w eliminacjach, awansując do fazy grupowej Ligi Europy, a później sprawiali niespodzianki w meczach ze Spartakiem Moskwa i Leicester City. Michniewicz zostawia drużynę na pozycji lidera grupy C.

Zgoła inaczej ekipa byłego już trenera prezentowała się od startu rozgrywek w lidze. Legioniści przegrali aż siedem z 10 meczów (w tym cztery ostatnie z rzędu) i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Strata do pierwszego w tabeli Lecha Poznań to już 18 punktów.