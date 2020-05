Piłkarz Juventusu strajkuje. Posłuchał się mamy

Powrót Serie A coraz bliżej. Rząd zgodził się na treningi w grupach Serie A zbliża... czytaj dalej » Cięcia w wynagrodzeniach w Starej Damie spowodowane są drastycznym spadkiem klubowych przychodów w związku z pandemią COVID-19. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy piłkarze są skłonni zaakceptować obniżkę pensji.

W marcu cała drużyna wyraziła zgodę na czteromiesięczną zwłokę w wypłacaniu wynagrodzeń. Dzięki temu w klubowej kasie, przynajmniej tymczasowo, pozostało 90 mln euro. Dalsze poszukiwania oszczędności nie spotkały się jednak ze zrozumieniem Rabiota, który - jak podaje turyński dziennik "La Stampa" - na obniżce pensji miał stracić 8 mln euro.

Francuz w obecnym sezonie w pierwszym składzie wybiegał na boisko tylko jedenaście razy.

Rekomendacja matki

W tym tygodniu piłkarze Juventusu rozpoczęli indywidualne treningi w kompleksie Continassa, ale wśród nich brakuje Francuza. Pozostanie w ojczyźnie poleciła mu jego matka Veronique, która pełni też rolę jego agentki.

"Rabiot wciąż jest niezadowolony z powodu obniżenia zarobków i dlatego nie wrócił do Turynu" - napisano w "La Stampa".



Nie jest on zresztą jedynym nieobecnym. Do Argentyny udał się Gonzalo Higuain, którego matka jest poważnie chora. Po powrocie do Włoch obaj będą musieli poddać się jeszcze 14-dniowej kwarantannie, którą obecnie przechodzi po przylocie z Madery Cristiano Ronaldo.

Przeprowadzka do Anglii?

Może się też okazać, że Rabiot do Turynu w ogóle nie zawita. Jego pozyskaniem bardzo zainteresowany jest Manchester United. Mówi się także o Evertonie.

Od 18 maja zespoły "wolne" od koronawirusa będą mogły wznowić treningi drużynowe. Daty wznowienia rozgrywek Serie A wciąż nie wyznaczono. Po 26 rozegranych kolejkach liderem ligi jest Juventus, który ma punkt przewagi nad drugim Lazio i dziewięć nad trzecim Interem.