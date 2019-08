Bohater Liverpoolu kontuzjowany. "Faulował" kibic

"Od bezrobocia do chwały". Nowy, niespodziewany bohater Liverpoolu Jeszcze niespełna... czytaj dalej » Adrian wrócił do miasta Beatlesów z Superpucharem Europy, ale również z bólem w kostce. Był jednym z bohaterów meczu z Chelsea w Stambule, ale po decydującym karnym w serii jedenastek rzucił się na niego jeden z fanów.

Nie wiadomo, czy zdąży się wykurować na mecz z Southampton. Pierwszy gwizdek w spotkaniu na południu Anglii o godz. 16.

- To była dziwna sytuacja, cieszyliśmy się z wygranej i nagle ktoś zaczął na mnie biec. Poślizgnął się i wpadł na mnie. Czuję się lepiej. Mam nadzieję, że do sobotniego meczu wszystko będzie dobrze. Jestem optymistą - przyznaje Adrian.



Find me this cunt who hurt Adrian and being me his head!pic.twitter.com/3qYgkvytOj — Stanley House (@StanleyHouseLFC) August 16, 2019

Decyzja w dniu meczu

- Musimy zaczekać, aż z kostki zejdzie obrzęk. Jego kostka wygląda lepiej, ale wstrzymamy się z decyzją o jego występie do jutra - mówił na piątkowej konferencji prasowej Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu.

Bezpośrednio po finale kostka Adriana nie wyglądała najlepiej. Była mocno spuchnięta. Hiszpan miał być bramkarzem, który będzie naciskał na Alissona, niekwestionowany numer jeden między słupkami zespołu. Brazylijczyk doznał kontuzji w pierwszym meczu z Norwich.

Problemy Adriana sprawiają, że swoją szansę może dostać Andrew Lonergan. 35-latek podpisał krótkoterminową umowę z Liverpoolem. W ostatnich dwóch sezonach zagrał tylko czternaście spotkań (siedem w Championship, na zapleczu ekstraklasy, w Leeds i kolejne siedem klasę niżej, w League One w barwach Rochdale).

Czwarty bramkarz The Reds Caoimhin Keheller dopiero wrócił do treningów po wyleczeniu nadgarstka.