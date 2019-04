Hlousek wraca do ojczyzny. Legia na nim nie zarobi

Hlousek, który trafił do Legii w sezonie 2015/2016, rozegrał do tej pory 101 meczów w ekstraklasie i strzelił cztery gole. Były piłkarz VfB Stuttgart z warszawskim klubem wywalczył trzykrotnie mistrzostwo kraju i dwukrotnie Puchar Polski. Wystąpił również w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, więc mógł odejść za darmo.

Przyzwyczajony do sukcesów

Dwie poprzeczki i gol z karnego. Legia wyszarpała zwycięstwo, ma fotel lidera Po pół roku... czytaj dalej » 30-letni obrońca jest wychowankiem FK Jablonec, skąd trafił do Slavii Praga. Stamtąd wyjechał na wypożyczenie do Kaiserslautern, by na krótko wrócić do Czech przed kolejnym wyjazdem do Niemiec (grał w FC Nuernberg i VfB Stuttgart).

- Nie mam na koncie tytułu w ojczyźnie, a do sukcesów przyzwyczaiłem się w Polsce. Mam więc nadzieję, że osiągnę je też z Victorią. Najgorszego okresu doświadczyłem w Niemczech. Dopiero w Legii wszystko wróciło na odpowiedni tor i znalazłem się tam, gdzie chciałem być. Nabrałem więcej doświadczenia. Dziś czuję się lepszym piłkarzem niż kiedyś - powiedział Hlousek, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Pilzna.

- Okazało się, że w Polsce doświadczyłem najlepszego etapu w karierze. Zdobyłem nowe doświadczenia, bo graliśmy w Champions League i udało się nam wejść do fazy pucharowej Ligi Europy. Mam nadzieję, że kolejne sukcesy będę osiągał w Pilźnie - dodał.



NEW SIGNING

ADAM HLOUŠEK has signed a three-year contract with #fcvp.

Welcome in Plzeň, Adam! pic.twitter.com/5CqcP4Yplv — FC Viktoria Plzeň EN (@fcviktoria_en) 23 kwietnia 2019





Nie chciał czekać

- W Legii wygasał mi kontrakt i chciałem pomyśleć o przyszłości. Nie zamierzałem czekać do końca sezonu, co wiązało się z większym ryzykiem. Chciałem skupić się tylko na meczach. Miałem inne oferty z Europy wschodniej czy ze Stanów Zjednoczonych, ale nie interesowało mnie to. Chodziło o solidne podstawy. Mam 30 lat, ale cały czas chcę grać o najwyższe cele i występować w europejskich pucharach. Dlatego wybrałem Pilzno - zaznaczył Czech.

Nowy klub Hlouska to aktualny mistrz kraju (łącznie zdobył cztery tytuły). W obecnym sezonie na jedną kolejkę przed zakończeniem zasadniczej części rozgrywek Viktoria zajmuje drugie miejsce. Do prowadzącej Slavii Praga traci cztery punkty.