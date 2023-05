FIFA może rozszerzyć karę dla Mladenovicia. "Zostaną zastosowane środki zapobiegawcze"

Wtorkowy finał miał niezwykle nerwowy przebieg. Negatywne emocje pojawiły się już na poprzedzającej go konferencji, a w trakcie meczu było tylko gorzej. Szybko pokazana czerwona kartka tylko dolała oliwy do ognia. Kulminacją stały się skandaliczne wydarzenia, do których doszło po zakończeniu serii rzutów karnych. Komisja Dyscyplinarna PZPN będzie miała ręce pełne roboty.

"Mam świadomość, że to było niedopuszczalne". Filip Mladenović kaja się po skandalu na Narodowym Filip Mladenović... czytaj dalej » - Zagadnień, którym przyjrzy się Komisja, jest kilka. Zachowania kibiców, używanie środków pirotechnicznych, ale to wszystko raczej będzie na marginesie postępowania Komisji, która przede wszystkim zajmie się chuligańskim zachowaniem zawodnika Legii Warszawa Filipa Mladenovicia – przyznał Gilarski.

Mladenovicia czeka przerwa w grze

- W zasadzie już od środy zbieraliśmy materiał dowodowy w postaci różnych nagrań, sprawozdań sędziego, raportu delegata. Tam te zdarzenia są opisane w taki sposób, by można było wszcząć postępowanie w zakresie wszystkich zachowań, a przede wszystkim tego zawodnika. Procedura jest taka, że ma on prawo uczestniczyć czynnie w takim postępowaniu. Jednak trudno z dnia na dzień uzyskać czyjeś stanowisko. W czwartek to postępowanie się rozpocznie, a wobec piłkarza zostaną zastosowane środki zapobiegawcze, by nie mógł brać udziału w kolejnym meczu Legii w rozgrywkach ligowych. Natomiast nie wiem, czy w czwartek będzie można stwierdzić, jaki jest wymiar kary. Gdybyśmy mieli parę dni więcej, moglibyśmy w pierwszej instancji sprawę rozstrzygnąć. Elementów, które należy zbadać, jest bardzo wiele. To powoduje, że Komisja decyzję podejmie najpewniej za tydzień – ocenił.



Brawo @LegiaWarszawa a Mladenovic musi się nauczyć szacunku do rywali(na załączonym obrazku) pic.twitter.com/mBrYB8Pxpg — Lukasz Gikiewicz (@gikiewiczlukasz) May 2, 2023





Nie oznacza to oczywiście, że karę poniesie wyłącznie serbski wahadłowy.

- Jeżeli dostrzeżemy u piłkarzy Rakowa takie zachowanie, które kwalifikuje się do podjęcia podobnych działań, to też się tym zajmiemy. Atmosfera tego meczu, napięcie pomiędzy sztabami szkoleniowymi, różne prowokacyjne zachowania powodują, że Komisja może przyjąć je jako pogardliwe, obraźliwe i zdecydować się na wymierzanie kar. Natomiast zachowanie Mladenovicia przekroczyło granicę wynikającą z napięcia meczowego. Czegoś takie nie chcemy na polskich boiskach oglądać – stwierdził Gilarski.

- Za chuligaństwo boiskowe grozi co najmniej pięć spotkań zawieszenia. Tu wyszło to poza ramy samego meczu, więc kara może być dotkliwsza. Ostateczną decyzję podejmie Komisja. Obok zawieszenia możliwa jest również kara finansowa – dodał.

Oglądasz Wideo: tvn24 Dawid Szwarga po finale Pucharu Polski

FIFA może rozszerzyć sankcje

Może się okazać, że kara zawieszenia Maldenovicia będzie obowiązywała również w innym kraju, gdyby chciał on np. latem zmienić klubowe barwy - według "Przeglądu Sportowego", piłkarz jest już dogadany z nowym klubem, Panathinaikosem. Tu decyzja należeć jednak będzie do międzynarodowej federacji.

Skandaliczne sceny po finale Pucharu Polski. "Pewna granica została przekroczona" Wielkim skandalem... czytaj dalej » - Artykuł 70. regulaminu dyscyplinarnego FIFA przewiduje możliwość rozszerzenia kary na inne kraje. Nie jest to obligatoryjne. Federacja wszczyna w tym zakresie swoje postępowanie i ocenia, czy taką karę należałoby rozszerzyć. Jeżeli chodzi o doping, rasizm, korupcję, naruszenie nietykalności sędziego, to takie zachowania rozszerzane są obligatoryjnie. Natomiast w tym przypadku decyzja jest fakultatywna i należy do FIFA – przypomniał rzecznik dyscyplinarny PZPN.

Zarówno Legia, jak i Raków będą mogły złożyć przed Komisją wyjaśnienia.

- Kluby przed Komisją reprezentuje zazwyczaj profesjonalny pełnomocnik wyznaczony przez zarząd. Są sytuacje, gdy pojawia się członek sztabu szkoleniowego, kierownik drużyny, członek zarządu klubu. To zależy od stanowiska, jakie w danej sprawie zajmuje klub. Oczywiście badamy też treść oświadczeń klubów w mediach, formę symbolicznych przeprosin. To dla nas również ma znaczenie – podkreślił Gilarski.

Priorytetem dla Komisji pozostaje oczywiście analiza dostępnych materiałów wideo.

- Są one dla nas najważniejsze. Słyszałem też o zachowaniach z tunelu i sprzed szatni. Być może pojawią się jakieś nagrania. Zeznania świadków mają charakter pomocniczy, a nie decydujący. W tej sytuacji materiału dowodowego filmowego jest sporo – zaznaczył.

Oglądasz Wideo: tvn24 Kacper Tobiasz po finale Pucharu Polski

Najbliższy ligowy mecz Legia Warszawa rozegra 7 maja (niedziela) z Pogonią w Szczecinie. Z kolei niemal pewny mistrzowskiego tytułu Raków tego samego dnia zmierzy się w Kielcach z Koroną.

Do końca rozgrywek pozostały cztery ligowe kolejki.