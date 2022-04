Buksa lepszy w starciu polskich napastników za oceanem. Gol na oczach selekcjonera

Adam Buksa najpierw strzelił gola dla New England Revolution, a następnie pomylił się w serii rzutów karnych, przegranych przez jego zespół z New York City FC 3:5 (w regulaminowym czasie gry było 2:2). Zespół reprezentanta Polski odpadł z walki o mistrzostwo MLS.

Kontrowersje wokół kadrowicza. Nie przyjechał na zgrupowanie przez kontuzję, teraz zagrał dla klubu i został bohaterem meczu Napastnik... czytaj dalej » Buksa za oceanem występuje od 2020 roku, zdążył więc już wyrobić sobie markę i należy do grona najlepszych napastników w MLS. W sobotę po drugiej stronie barykady stanął Świderski, który w amerykańskiej ekstraklasie stawia pierwsze kroki, ale zdołał już strzelić cztery gole. Okazji, by zobaczyć w akcji ich obu na raz nie mógł przegapić Michniewicz. I tak selekcjoner zasiadł na trybunach obiektu w Foxborough w Massachusetts.

Pierwszy gol Buksy w sezonie

W pojedynku polskich snajperów lepiej wypadł ten reprezentujący barwy New England Revolution. Buksa wynik spotkania otworzył już w dziewiątej minucie, kiedy w swoim stylu trafił do siatki głową po dośrodkowaniu Brandona Bye'a. Dla 25-latka było to pierwsze trafienie w sezonie.

Ostatecznie gospodarze wygrali 2:1, przerywając serię czterech kolejnych porażek. Zarówno Buksa, jak i Świderski rozegrali całe spotkanie.



New England Revolution awansowali na 10. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, Charlotte FC jest ósme.