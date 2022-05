Reprezentant Polski w formie za oceanem. Gole w piątym meczu z rzędu

Adam Buksa najpierw strzelił gola dla New England Revolution, a następnie pomylił się w serii rzutów karnych, przegranych przez jego zespół z New York City FC 3:5 (w regulaminowym czasie gry było 2:2). Zespół reprezentanta Polski odpadł z walki o mistrzostwo MLS.

Zespół Buksy przegrywał w Atlancie od 15. minuty po trafieniu Thiago Almady. Wtedy do pracy zabrał się Polak, który na listę strzelców wpisał się w 30. i 55. minucie.

Najpierw otrzymał podanie od Carlesa Gila i doprowadził do remisu 1:1, strzelając między nogami bramkarza rywali Bobby'ego Shuttlewortha.



is simply unstoppable. Make that five-straight @MLS games with a goal. pic.twitter.com/FNIy3Zgi4P — New England Revolution (@NERevolution) May 15, 2022

Następnie dał swojej drużynie prowadzenie. Tym razem dośrodkowywał Sebastian Lletget, a 25-latek ładnie przyjął sobie piłkę i strzałem pod poprzeczkę nie dał szans bramkarzowi.



Lovely ball, lovely finish. pic.twitter.com/pAjwW2Okd3 — New England Revolution (@NERevolution) May 15, 2022





Dla napastnika reprezentacji Polski, który do siatki trafił w piątym meczu z rzędu, to gole numer pięć i sześć w obecnym sezonie MLS. W klasyfikacji strzelców traci już tylko trzy bramki do lidera Amerykanina Jesus Ferreiry z FC Dallas.

Forma Buksy cieszy z pewnością selekcjonera Biało-Czerwonych Czesława Michniewicza, który w kwietniu spotkał się z nim w Stanach Zjednoczonych. Wkrótce szkoleniowiec wyśle powołania na czerwcowe cztery mecze Ligi Narodów (z Walią, dwukrotnie z Belgią i Holandią).

Zawodnicy New England Revolution nie zdołali jednak wygrać w Atlancie. Gospodarze wyrównali w 63. minucie, a do siatki trafił Luiz Araujo.



Zespół Buksy z dorobkiem 12 punktów zajmuje 11. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Atlanta jest siódma.