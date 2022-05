Historyczny awans Monzy do Serie A. Były piłkarz Lecha bohaterem

Pierwszy mecz, rozegrany 26 maja na stadionie w Monzie, zakończył się wygraną gospodarzy 2:1. W niedzielę, po 90 minutach rewanżu, Pisa prowadziła 3:2, a o losach awansu musiała zadecydować dogrywka.

W niej bramki zdobywali już tylko goście. Najpierw trafienie zaliczył Luca Marrone, a w 101. minucie gola, swojego drugiego w tym spotkaniu, strzelił Gytkjaer. W latach 2017-2020 Duńczyk był piłkarzem Lecha Poznań, z którym w sezonie 2019/20 zdobył wicemistrzostwo Polski.

Źródło: Getty Images Christian Gytkjaer bohaterem Monzy

Silvio Berlusconi: chcemy zdobyć mistrzostwo

W szatni sukcesu drużynie pogratulował Berlusconi, właściciel klubu. Zasłużony klub wraca do Premier League. Po 23 latach Wielki powrót do... czytaj dalej »

- To wielka radość. Klub został założony w 1912 roku i nigdy nie grał w Serie A. Dziś tam jesteśmy. Monza ma drużynę, która zasługuje na to, by mierzyć się z najlepszymi - powiedział 85-latek, który kupił Monzę w 2018 roku, gdy ta występowała jeszcze na trzecim poziomie rozgrywkowym.

- Chcemy zdobyć mistrzostwo i grać w Lidze Mistrzów - dodał właściciel Milanu w latach 1986-2017.

Monza dołączyła tym samym do dwóch klubów, które zdobyły awans do ekstraklasy bezpośrednio z Serie B, czyli Lecce i Cremonese. Te trzy zespoły zajmą miejsce zdegradowanych do drugiej ligi Venezii, Genoi i Cagliari.

Pisa - Monza 3:4 (2:1) po dogr.

Bramki: Torregrossa (1.), Hermannsson (9.), Mastinu (90.) - Machin (20.), Gytkjaer (79., 101.), Marrone (96.).

W pierwszym meczu Monza wygrała 1:0.