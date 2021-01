Najpierw show Zlatana na rozgrzewce, potem powrót na boisko

39-letni Szwed, który strzelił dziesięć goli w tym sezonie (w zaledwie sześciu meczach), nie grał od 22 listopada, po tym jak doznał kontuzji uda pod koniec spotkania z Napoli. W grudniu nowy uraz, tym razem łydki, opóźnił jego powrót do gry.

Głodny gry

Wrócił w sobotę, po 48 dniach. Zanim jednak wszedł na murawę, dał popis - jak zaznaczyła "La Gazzetta dello Sport" - na ławce rezerwowych. "Często zachęcał swoich kolegów i żartował z członkiem sztabu trenera Stefana Piolego" - zaznaczyli dziennikarze.

Show było też na rozgrzewce, gdzie "Ibra" zaimponował wyjątkowymi umiejętnościami bez piłki, rodem z taekwondo.



Zlatan Ibrahimović with an unconventional warm-up routine, to say the least. (@AndreaBricchi77) pic.twitter.com/6fvs7T3GmL — Get Italian Football News (@_GIFN) January 9, 2021

W końcówce spotkania, dokładnie w 85. minucie, spragniony gry Zlatan pojawił się w miejsce Rafaela Leao. To Portugalczyk po pięknej akcji w 25. minucie zapewnił prowadzenie gospodarzom.

Mediolańczycy, którzy w minioną środę przegrali pierwszy od 8 marca 2020 roku mecz ligowy - 1:3 z Juventusem - w sobotnim starciu z inną ekipą z tego miasta okazali się wyraźnie lepsi. Wynik na 2:0 ustalił w 36. minucie Franck Kessie, wykorzystując rzut karny. W Torino od 46. minuty grał Karol Linetty.

Źródło: Getty Images Zlatan zagrał krótko, Linetty całą drugą połowę

"Zawsze gotowy"

Po meczu oprócz zwycięstwa Milanu najwięcej mówiło się o powrocie do gry szwedzkiego napastnika.

- Mieliśmy jasny plan na ten tydzień i Ibra go zaakceptował. Warunkiem zagrania krótkiego fragmentu z Torino było przejście w piątek ostatniego testu. Teraz musi wrócić do optymalnej formy. Musimy się dobrze zastanowić, jak właściwie gospodarować jego siłami. On jak zawsze jest gotowy do gry i skłonny do współpracy. Jest wielki we wszystkim, co robi, bardzo wszystkich motywuje i bardzo dużo daje drużynie jako człowiek. Miejmy nadzieję na jego szybki powrót do pełnej formy - powiedział po meczu trener Rossonerich.

Milan prowadzi w tabeli z dorobkiem 40 punktów. O cztery mniej ma jego lokalny rywal Inter, który w niedzielę zmierzy się w stolicy Włoch z trzecią w tabeli Romą - 33 pkt. Piąty Juventus (30 pkt i jeden mecz zaległy) zagra z szóstym Sassuolo.