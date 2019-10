Piątek wrócił do łask. Milan zwyciężył

Oszukał bramkarza i odkupił winy. Tak Milik dogonił Bońka Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

Era Stefano Piolego w Milanie, rozpoczęła się od remisu z Lecce i porażki z Romą. Styl gry Rossonerich pod wodzą byłego szkoleniowca Interu Mediolan, również pozostawia sporo do życzenia. W efekcie przed czwartkowym meczem zespół z San Siro plasował się na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem zaledwie 10 punktów. Kibice zaczęli odwracać się od drużyny, dlatego zwycięstwo ze SPAL-em było obowiązkiem.

Zero polotu i brak skuteczności

Problem w tym, że Milan ponownie grał słabo, nudno i nieskutecznie. Chyba najlepszym podsumowaniem pierwszej połowy będzie opis sytuacji z 35. minuty. Wówczas – po jednej z nielicznych składnych akcji – Hakan Calhanoglu miał dużo miejsca i czasu, by dośrodkować w kierunku pięciu kolegów znajdujących się w polu karnym. Turek zrobił to tak beznadziejnie, że piłka przekroczyła linię i grę od bramki wznowił Etrit Berisha.

Goście zdominowali środek pola, przez co gra krótkimi podaniami była praktycznie niemożliwa. Mimo wszystko Milan miał dwie sytuacje, które mogły zakończyć się golem. Pierwszej nie wykorzystał Samu Castillejo – Hiszpan trafił w poprzeczkę po tym, jak piłka spadła pod jego nogi po kiksie Krzysztofa Piątka. Polak, który grał od początku, chwilę później wygrał walkę z obrońcą rywali i przedarł się w szesnastkę, jednak uderzył nad poprzeczką.

SPAL grał bardzo mądrze, ale rzadko atakował. Dlatego dość mało widoczny był Arkadiusz Reca, który głównie wspierał defensywę. Gdy w końcu ruszył do przodu, to dośrodkował równie fatalnie, co wspomniany Calhanoglu. Natomiast Thiago Cionek nie miał większych kłopotów z zatrzymywaniem piłkarzy Milanu, których schodząc na przerwę ponownie żegnały gwizdy.

Źródło: Getty Images Piątek musiał walczyć z obrońcami SPAL

Piękny gol

Po zmianie stron zrobiło się nieco ciekawiej, a kibice Milanu w końcu doczekali się gola. Zanim do tego doszło piłkę w siatce umieścił Theo Hernandez, ale sędzia słusznie odgwizdał spalonego. Ponadto prezent gospodarzom sprawił Thiago Cionek, który stracił piłkę kilkanaście metrów od bramki, ale Calhanoglu ponownie wybrał najgorsze rozwiązanie i zamiast dograć do niepilnowanego Piątka, zdecydował się na strzał z trudnej pozycji.

Pioli wprowadził na boisko Suso w miejsce Castillejo. Pierwszy z wymienionych został wygwizdany przez fanów jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, a to samo spotkało go, gdy wchodził na murawę. Jednak to właśnie on w 63. minucie strzelił gola dla Rossonerich – Hiszpan idealnie przymierzył z rzutu wolnego.

Jak się okazało było to jedyne trafienie w całym meczu. Piątek miał jeszcze jedną szansę, gdy zdecydował się na mocny strzał z dystansu, ale bramkarz złapał piłkę. Z kolei Lucas Paqueta nie wykorzystał sytuacji sam na sam. Nie zmienia to faktu, że Pioli, piłkarze i kibice odetchnęli z ulgą – zwycięstwo, to najważniejsza informacja po czwartkowym spotkaniu.

AC Milan - SPAL 1:0 (0:0)

Bramka: Suso (63.)