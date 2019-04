Czarny scenariusz dla AC Milan staje się coraz bardziej realny

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Przez wiele tygodni piłkarze trenera Gennaro Gattuso mimo bardzo słabej gry, utrzymywali lokatę w czołowej czwórce. To jednak zmieniło się, gdy Atalanta, Roma i Torino zaczęły w końcu regularnie punktować.

Wszystko w nogach Atalanty

Największy optymizm panuje obecnie w Bergamo. Najpierw podopieczni Gian Piero Gasperiniego awansowali do finału Pucharu Włoch (co nie udało się Milanowi po porażce z Lazio), a poniedziałkowym zwycięstwem w lidze sprawili, że mogą teraz patrzeć wyłącznie na siebie.



- To oczywiste, że jeśli wygramy cztery pozostałe mecze (z Lazio, Genoą, Juventusem i Sassuolo), żadna drużyna nie zabierze nam czwartego miejsca. Nie tylko spotkanie z Lazio będzie ważne. Jesteśmy niezwykle umotywowani i wierzymy, że stać nas na zrobienie czegoś wyjątkowego - podkreślił po zwycięstwie nad Udinese Gasperini.

Atalanta, z 59 punktami, jest obecnie czwarta. Piąta Roma ma 58 punktów, szóste Torino 56 punktów, siódmy Milan też 56, a ósme Lazio 55 punktów.

- To są naprawdę dobre drużyny, a do wywalczenia jest jeszcze 12 punktów. Jedna z tych ekip zakończy sezon poza pucharami i właśnie to sprawia, że rozgrywki będą pasjonujące do samego końca - zauważył Gasperini.

Milan na drugim biegunie

Próżno szukać optymistycznych wypowiedzi z obozu Rossonerich. W poniedziałek na temat bieżącej sytuacji klubu z San Siro głos zabrał zwykle unikający mediów prezydent Paolo Scaroni.

- Od miesięcy nie gramy dobrze. Spadek formy jest widoczny. Po ostatniej kolejce Liga Mistrzów oddaliła się od nas, ale się nie poddamy - przyznał Scaroni. - Nie chcę zabierać głosu w kwestiach sportowych, bo mamy od tego sztab specjalistów z Leonardo i Paolo Maldinim na czele. Mogę natomiast powiedzieć, że brak awansu do Ligi Mistrzów będzie miał oczywisty i natychmiastowy wpływ na sytuację ekonomiczną klubu, spowalniając jego rozwój i realizację celów - podkreślił prezydent.

Milan rozegra jeszcze mecze z Bologną (u siebie), Fiorentiną (na wyjeździe), Frosinone (u siebie) i SPAL (na wyjeździe).