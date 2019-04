Piątek wtopił się w tłum. Milan odpadł w półfinale Pucharu Włoch

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Oba zespoły rywalizowały ze sobą 13 kwietnia w Serie A - wówczas górą był AC Milan, który wygrał 1:0, a gola z rzutu karnego strzelił Franck Kessie. Teraz stawka była inna. Zamiast punktów awans do finału Pucharu Włoch. Pierwszy mecz rozgrywany w Rzymie zakończył się bezbramkowym remisem. W awansie Rossonerim miał pomóc Krzysztof Piątek. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców Coppa Italia - przed środowym meczem miał w dorobku 8 goli.

Pierwsza połowa nie zachwyciła. Składne akcje z jednej i drugiej strony można policzyć na palcach jednej ręki. Zamiast strzałów i podbramkowych sytuacji kibice mieli chaos, problemy w rozegraniu i kontuzje. Już na początku spotkania murawę musiał opuścić Sergej Milinković-Savić - Serb poślizgnął się i doznał urazu kolana. Natomiast pod koniec pierwszej połowy z boiska zszedł obrońca gospodarzy Davide Calabria - on z kolei miał problemy ze stopą.

To właśnie Calabria oddał pierwszy groźny strzał w tym meczu - była 29. minuta, gdy defensor Milanu zdecydował się na uderzenie sprzed pola karnego, ale świetnie interweniował Thomas Strakosha. Na kolejne dwie sytuacje trzeba było czekać niemal do końca. Najpierw pomocnik Rossonerich Suso nie wykorzystał szansy, gdy piłka spadła mu wprost pod nogi i uderzył obrok bramki. W odpowiedzi Joaquin Correa wpadł w pole karne i uderzył po ziemi, ale górą był Pepe Reina. I to by było na tyle.

Byli odważniejsi

Po przerwie mecz zrobił się ciekawszy, choć obie ekipy nadal nie imponowały w ofensywie polotem i pomysłowością. Goście zaczęli grać odważniej, co przyniosło efekt w postaci gola. Była 58. minuta, gdy przyjezdni przeprowadzili błyskawiczną kontrę, a Correa wykorzystał podanie Ciro Immobile i wpakował piłkę do bramki, uderzając miedzy nogami Reiny.

Źródło: Getty Images Correa strzelił gola dla Lazio

W drugiej odsłonie bardziej widoczny był również Piątek. Polak próbował pomagać kolegom w inicjowaniu akcji, a sam doszedł do niezłej sytuacji, gdy po dośrodkowaniu wygrał pojedynek z obrońcą Lazio i uderzył głową. Gola jednak nie było. Zamiast niego w 77. minucie do bramki głową trafił Patrick Cutrone, ale sędzia słusznie nie uznał gola, bo Włoch był na spalonym.

W finale Lazio zmierzy się ze zwycięzcą pary Atalanta - Fiorentina. Pierwszy mecz między tymi zespołami zakończył się remisem 3:3. Rewanż w czwartek w Bergamo.