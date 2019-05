Przełamanie Piątka. Czekał na to 474 minuty

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

"Il Pistolero" zaciął się 6 kwietnia, kiedy strzelił gola Juventusowi. Drogi do siatki nie potrafił znaleźć w pięciu kolejnych meczach, a doliczając pucharowe spotkanie z Lazio, nawet sześciu.

Licznik minut bez gola w Serie A zatrzymał się na 474. W niedzielę Piątek trafił do siatki w 57. minucie. Strzał z kilkunastu metrów oddał Fabio Borini, a Polak zmienił tor lotu piłki tuż przed próbującym interweniować bramkarzem gości. Kilka chwil wcześniej Frosinone, które już nie uratuje się przed spadkiem do Serie B, nie wykorzystało rzutu karnego. W 66. minucie strzałem z rzutu wolnego wynik ustalił Hiszpan Suso.

"Rossoneri" awansowali na czwarte miejsce, dające prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Mają 65 punktów, tyle samo co Atalanta, którą wyprzedzają ze względu na lepszy bilans bezpośrednich meczów. Klub z Bergamo o 20.30 zmierzy się w Turynie z Juventusem, który jest już pewny ósmego z rzędu tytułu mistrzowskiego.

W obecnym sezonie Polak strzelił 22 gole. W klasyfikacji strzelców Piątek dzieli drugie miejsce z Kolumbijczykiem Duvanem Zapatą z Atalanty. O cztery gole więcej od nich ma Fabio Quagliarella z Sampdorii Genua.

Warto dodać, że napastnik Milanu jest pierwszym piłkarzem z włoskiego klubu, który biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, strzelił przynajmniej 30 goli w sezonie.



Krzysztof Piątek (23) is the first player from a Serie A club to score 30+ goals in all competitions this season.



We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu Empoli, którego bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski, pokonało u siebie Torino 4:1. Zwycięzcy mają 38 punktów, o jeden więcej od znajdującej się w strefie spadkowej Genoi, która w sobotę zremisowała z Cagliari 1:1. W ostatniej kolejce zdecyduje się, kto dołączy do Chievo Werona i Frosinone jako trzeci spadkowicz.

W innym niedzielnym meczu Chievo zremisowało u siebie z Sampdorią 0:0. W składzie gospodarzy całe spotkanie rozegrali Paweł Jaroszyński i Mariusz Stępiński, a w ekipie gości - Bartosz Bereszyński. Karol Linetty z Sampdorii został zmieniony w 68. minucie.