"Polskie wyzwanie" na San Siro - odsłona druga. "Nadszedł czas Piątka"

"Polskie wyzwanie" - tak wtorkowe starcie zapowiada "La Gazzetta dello Sport". Najpopularniejszy dziennik sportowy we Włoszech nie ma wątpliwości, że od pierwszej minuty zobaczymy Krzysztofa Piątka w barwach Milanu oraz Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Napoli.

Najpierw puchar, potem Liga Mistrzów

Mediolański dziennik najwięcej miejsca poświęca oczywiście bohaterowi ubiegłotygodniowego transferu, który drugi mecz w nowych barwach ma zacząć od początku. "Nadszedł czas Piątka. Milan zaatakuje z nowym bombardierem" - przekonuje gazeta.

"Proch z jego karabinu jest niezbędny do awansu do upragnionej Ligi Mistrzów, ale najpierw ma przynieść Milanowi półfinał Pucharu Włoch" - czytamy w artykule.

Źródło: gazzetta.it O Piątku ciągle głośno. Oprócz niego, mają także zagrać Zieliński i Milik

Dziennikarze przytaczają też słowa trenera Gennaro Gattuso z poniedziałkowej konferencji prasowej, który z miejsca polubił Polaka.

"Aby zdobyć zaufanie Gattuso, trzeba wykazać elastyczność w jego taktyce, a Piątek robi wszystko, co w jego mocy. W ciągu 19 minut gry w sobotę, wykonał przypisane mu zadania, nawet jeśli różnią się od obowiązków, które miał w Genui. Przykład? Ruch w kierunku pomocników - głównie Kessiego. To małe rzeczy, ale są one dobrymi oznakami" - odnotowuje gazeta.

"Bezpośredni konkurent"

To będzie także polski pojedynek snajperski. Piątka, autora 19 goli w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach i Milika, zdobywcy 12 bramek w 23 spotkaniach. "Arek jest jego bezpośrednim konkurentem do gry w ataku polskiej reprezentacji. San Siro przygotowuje się do polskiego wyzwania" - obwieszcza dziennik.

Źródło: Marco Canoniero/LightRocket/Getty Images Piątek vs Milik. Kto będzie górą?

W ostatnią sobotę żaden z zawodników Milanu i Napoli nie powiększył swojego dorobku. Zapowiadany jako hit 21. kolejki rozczarował, zwłaszcza pierwsza połowa. W drugiej Napoli mogło kilkukrotnie przechylić szalę na swoją korzyść, ale Milikowi, a zwłaszcza Zielińskiemu zabrakło wykończenia. Milan rozruszał nieco Piątek, który zadebiutował w nowych barwach w 72. minucie. Dwadzieścia minut wystarczyło, by "La Gazzeta dello Sport" wybrała go najlepszym piłkarzem meczu.

ĆWIERĆFINAŁY PUCHARU WŁOCH:

wtorek:

AC Milan - Napoli (godz. 20:45)

środa:

Fiorentina - AS Roma (18:15)

Atalanta - Juventus (20:45)

czwartek:

Inter - Lazio (21:00)