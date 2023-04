AC Milan - Napoli, Real Madryt - Chelsea [RELACJA]

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

22:59

Real Madrid get the job done #UCLpic.twitter.com/w4AvWa3p8F — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023

95 minuta Koniec meczu w Mediolanie! Milan pokonuje Napoli 1:0 i jest bliżej awansu do półfinału. Piotr Zieliński i spółka mają czego żałować, bo okazji na chociaż jednego gola mieli mnóstwo. W Madrycie z kolei Real świetnie wypunktował Chelsea, która również miała swoje szanse.

94 minuta Po żółtej kartce po kłótni zobaczyli Saelemaekers i Rrahmani.

93 minuta Koniec meczu w Madrycie, Real wygrywa 2:0!

92 minuta Do meczu w Mediolanie doliczone pięć minut. Ponownie z dystansu próbował Leao, ale tym razem znacząco się pomylił.

91 minuta W Madrycie fantastyczną szasnę na zmniejszenie strat miał Mason Mount, ale w ostatniej chwili powstrzymał go Ruediger.

90 minuta Uderzenie z dystansu Leao prosto w Mereta.

88 minuta Ależ okazja dla Napoli?! Politano dograł w polu karnym do di Lorenzo, a strzał tego drugiego genialnie obronił Maignan! Co za interwencja?! Za chwilę tuż nad bramką strzelał jeszcze Olivera. Wielkie szczęście Milanu!

86 minuta Mnóstwo chaosu w ostatnich minutach. Napoli wciąż walczy o wyrównanie, ale nie potrafi w tym fragmencie zagrozić bramce Milanu.

81 minuta Zmiany też w Napoli. M.in. Politano zmienił Zielińskiego.

80 minuta Rebić zmienił Diaza w Milanie. Bohatera spotkania pożegnano owacjami na San Siro.

80 minuta Elmas faulował Hernandeza niedaleko narożnika pola karnego. Będzie szansa dla Milanu.

79 minuta Nerwy puściły Kimowi. Teraz żółta kartka dla Koreańczyka, który nie zagra w rewanżu. Piętrzą się problemy Napoli.

77 minuta Saelemaekers przedzierał się między obrońcami i zatrzymał go dopiero czwarty z nich - Rui. Milan wyraźnie chce wykorzystać grę w przewadze.

75 minuta Druga żółta kartka dla Anguissy w ciągu kilku minut i Kameruńczyk wylatuje z boiska. Sytuacja Napoli robi się naprawdę trudna!

73 minuta Napoli z kolei miało szansę na kolejną wrzutkę po faulu na Zielińskim, ale Rui kopnął beznadziejnie.

72 minuta Hiszpan, który znajduje się ostatnio w genialnej formie, trafił do siatki płaskim strzałem z linii pola karnego. Obrońcy Chelsea zostawili mu zdecydowanie za dużo miejsca.

72 minuta Real wykorzystuje grę w przewadze i podwyższa na 2:0. Gola w Madrycie strzelił Marco Asensio!!!

71 minuta Anguissa z kartką za faul na Hernandezie.

69 minuta Raspadori za Lozano w Napoli.

69 minuta Świetna kombinacja Napoli, ale mocny strzał Anguissy odbił się od Elmasa i minął bramkę Maignana.

67 minuta Saelemaekers zmienia Bennacera w szeregach Milanu.

64 minuta Nie było zagrożenia, a Zieliński ratował Napoli przed kontrą.

64 minuta Dośrodkowanie Kvaratskelii kończy się rzutem rożnym.

63 minuta Świetny przechwyt Zielińskiego, ale tym razem Kvaratskelia nie zdołał przebić się w pole karne.

61 minuta Tylko w drugiej połowie Napoli oddało już cztery strzały, ale wciąż nie potrafi wyrównać. W międzyczasie żółtą kartkę obejrzał Bennacer.

59 minuta W polu karnym padło Lozano powstrzymywany przez Hernandeza, ale sędzia nie ma wątpliwości - rzutu karnego nie będzie.

58 minuta Dzieje się w Madrycie! Z czerwoną kartką boisko opuszcza Ben Chillwell, który powstrzymywał wychodzącego na czystą pozycję Rodrygo.

56 minuta Leao próbował zgrywać głową w środek pola karnego, ale ta piłka była zbyt mocna.

55 minuta Diaz najpierw zatańczył z piłką, a za chwilę dał się sfaulować Ruiemu.

54 minuta Miękkie dośrodkowanie Zielińskiego pewnie złapał Maignan.

54 minuta Napoli podobnie jak na początku pierwszej połowy bardzo mocno naciska na Milan.

53 minuta Ależ było blisko po uderzeniu di Lorenzo?! Będzie jeszcze jeden rzut rożny.

52 minuta Rajd Kvaratskelii tym razem kończy się rzutem rożnym.

51 minuta Po rzucie rożnym strzelał Rahmani, ale w sam środek bramki i kolejną interwencję zanotował Maignan.

51 minuta Kapitalna akcja Kvaratskelii, który wrzucił piłkę na głowę Elmasa, a ten próbował lobować Maignana. Francuz z dużym trudem sparował piłkę na poprzeczkę!

50 minuta Prosta strata Elamasa w środku pola, ale sędzia widział tam jednak faul Kjaera.

46 minuta Zaczynamy drugie połowy w Mediolanie i Madrycie!

21:53

HT



Home advantage so far! Who will score the next goal? #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023

21:51 Napoli zaczęło kapitalnie, ale nie zdołało udokumentować przewagi i za to zapłaciło. Genialna akcja Diaza i finisz Bennacera sprawiły, że to mediolańczycy prowadzą. Podobnie jest w Madrycie, gdzie lepiej zaczęła Chelsea, ale to Real prowadzi za sprawą 90. gola w Lidze Mistrzów Benzemy.

49 minuta Koniec pierwszych połów w Mediolanie i Madrycie.

48 minuta Mogło być 2:0! Po rzucie rożnym atomowo głową uderzył Kjaer, piłka trafiła w poprzeczkę, odbiła się od linii bramkowej i wróciła w pole gry!

47 minuta Giroud doskonale się zastawił w polu karnym, wyłożył piłkę Tonaliemu, ale strzał tego ostatniego zablokowany. Milan na dobre się rozpędził.

46 minuta Pierwsza połowa w Mediolanie potrwa cztery minuty dłużej.

21:45

Only four players in European Cup / Champions League history have scored 90+ goals in the competition:



Cristiano Ronaldo (140)

Lionel Messi (129)

Robert Lewandowski (91)

Karim Benzema



The Elite Four. pic.twitter.com/jPCd6DPx5s — Squawka (@Squawka) April 12, 2023

21:45

40 minuta Genialny Diaz przedarł się w środku pola, stworzył przewagę w ataku i wszystko finalizuje wbiegający lewą stroną Bennacer. Meret nie miał szans! Napoli przeważało, a to Milan prowadzi!!!

40 minuta GOOOOL!!! Milan prowadzi 1:0!!!

39 minuta I szybki rewanż Bennacera na Zielińskim. Napoli będzie miało okazję do dośrodkowania.

38 minuta Tym razem do Zieliński był mocno spóźniony i ucierpiał Bennacer. Polak z żółtą kartką.

35 minuta Giroud faulowany przez Kima i mamy przerwę w grze, bo Francuz potrzebuje pomocy.

33 minuta Zieliński brzydko faulowany w środku boiska.

32 minuta Za mocne dośrodkowanie Leao, Diaz nie miał szans zdążyć do piłki.

21:32

20 - Karim Benzema has scored 20 goals against English opponents in the UEFA Champions League, with only Lionel Messi scoring more (27). Standard. pic.twitter.com/OicteA3Eut — OptaJoe (@OptaJoe) April 12, 2023

25 minuta A w Mediolanie genialna kontra Milanu! Sam na sam wyszedł Leao, ale uderzył minimalnie obok słupka!

25 minuta Chelsea mogła błyskawicznie odpowiedzieć, ale swojej okazji nie wykorzystał Sterling. Londyńczycy płacą na razie za nieskuteczność.

24 minuta Gol dla Realu i 1:0 w Madrycie! Benzema z najbliższej odległości dobił piłkę do siatki po strzale Viniciusa!

23 minuta Kilka prób Napoli na prawym skrzydle, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

21 minuta Napoli bo bardzo energicznym początku teraz jakby zaprosiło Milan na własną połowę i czeka na okazję do kontrataku.

18 minuta Pierwszy nieco spokojniejszy moment w Mediolanie. Więcej jest gry w środku pola.

13 minuta Ponownie głową uderzał di Lorenzo. Tym razem piłka wylądowała na górnej siatce.

13 minuta W Madrycie jak dotąd obraz nieco zaskakujący - przeważa Chelsea, a niezłą okazję miał już Joao Felix.

12 minuta Zieliński!!! Ależ bomba Polaka z 20 metrów. Z wielkim trudem obronił do Maignan!

11 minuta Po kornerze zagrożenia nie było.

10 minuta Cudowny rajd Kvaratskelii, ale jego strzał udało się zablokować Kjaerowi i będzie rzut rożny.

9 minuta Rozpędza się Milan. Szarżującego Tonaliego zatrzymał teraz Rui.

8 minuta Dobre dośrodkowanie Tonaliego, ale z piąstkowaniem poradził sobie Meret.

7 minuta Przepiękna sztuczka techniczna Brahima Diaza, którego w efekcie ostro faulował Lobotka.

6 minuta Pierwsza próba ataku Milanu, ale w obronie świetnie odnalazł się Lobotka.

5 minuta Po rzucie rożnym głową uderzał di Lorenzo, ale piłka minęła bramkę. Świetny początek Napoli.

4 minuta Ależ aktywny jest Anguissa?! Teraz jego strzał z dystansu z trudem odbił Maignan!

2 minuta Powinno być 1:0 dla Napoli! Anguissa zagrał z prawej strony wzdłuż bramki, piłka minęła minęła bramkarza Milanu, ale strzał Kvaratskelii został wybity z linii bramkowej! Co za początek?!

1 minuta Rozpoczął się mecz w Mediolanie!

20:58 Ekipy wychodzą na murawy w Mediolanie i Madrycie. Za moment zaczynamy. My skupimy się na meczu Milanu z Napoli, informując o najważniejszych wydarzeniach ze starcia Realu z Chelsea.

20:45 Na obu stadionach kończą się rozgrzewki. Do pierwszych gwizdków pozostało 15 minut.

20:14 Znamy już wyjściowe składy wszystkich czterech zespołów. Piotr Zieliński rozpoczyna oczywiście w Napoli od pierwszej minuty.

19:45 "The Blues" w tym sezonie zwolnili dwóch trenerów. Obecnie zespół jako tymczasowy szkoleniowiec prowadzi Frank Lampard - były piłkarz tego klubu, a także trener w latach 2019-21. Chelsea i Real grały ze sobą w tej fazie także przed rokiem. Królewscy wygrali w Londynie 3:1, a w rewanżu przegrali po dogrywce 2:3.

19:44 Real ma małe szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii i wygląda na to, że może się całkowicie skupić na LM. Do prowadzącej Barcelony traci aż 13 punktów. Sytuacja Chelsea na krajowym podwórku wygląda jeszcze gorzej. W Premier League plasuje się dopiero na 11. miejscu i triumf w LM to dla londyńczyków jedyna szansa, aby w przyszłym sezonie wystąpić w europejskich pucharach.

19:42 Dużym problem Napoli w Mediolanie może być brak napastnika, bo zdolni do gry nie są Victor Osimhen i Giovani Simeone.

19:42 Napoli po raz pierwszy w historii dotarło do ćwierćfinału LM. Milan siedem razy zdobył Puchar Europy, w tym trzy razy w formacie Ligi Mistrzów - w 1994, 2003 i 2007 roku.

19:41 Źródło: Getty Images Napoli awansowało do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

19:40 Jednak 2 kwietnia mediolańczycy pokazali, że choć na obronę mistrzostwa Włoch mają już małe szanse, to z Napoli w LM mogą sobie poradzić - w 28. kolejce Serie A AC Milan wygrał na wyjeździe aż 4:0. Ponownie drużyny te spotkają się w środę w Mediolanie.

19:40 Po losowaniu par ćwierćfinałowych wydawało się, że Napoli trafiło bardzo dobrze. Podopieczni trenera Luciano Spallettiego pewnie zmierzają po mistrzostwo Włoch. W tabeli mają aż 16 punktów przewagi nad Lazio Rzym, a Milan jest dopiero czwarty.

19:40 Po dotkliwej klęsce bardzo gorąco było w szatni Bayernu, gdzie według "Bilda" miało dojść nawet do rękoczynów.