Ancelotti: Piątek da Milanowi wiele, ale my mamy Milika

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Piątek już zaimponował trenerowi Milanu. "Jest jak Robocop" Krzysztof Piątek... czytaj dalej » - Jestem przekonany, że Piątek da wiele radości kibicom Milanu, ale my mamy w składzie Milika - zaznaczył na przedmeczowej konferencji Carlo Ancelotti. Trener neapolitańczyków dał tym samym do zrozumienia, że o losach najważniejszego w ten weekend meczu na Półwyspie Apenińskim mogą zdecydować dwaj napastnicy reprezentacji Polski.

Strzelają jak na zawołanie

Ze szkoleniowcem trudno się nie zgodzić. Wystarczy spojrzeć na statystyki.

Zacznijmy od Piątka. To on w ostatnich dniach był na ustach całych Włoch, to on w środowy wieczór stał się bohaterem największego transferu w historii polskiej piłki. Zamienił Genoę na Milan za 35 milionów euro.

23-latek z Dzierżoniowa na kontrakt w Mediolanie zapracował bardzo sumiennie. Pół roku temu wszedł do Serie A razem z drzwiami. W debiucie w Genoi trafił cztery razy. Gola wbił też w pierwszym ligowym meczu i nie zatrzymał się aż do ósmej kolejki. Jego wynik na półmetku rozgrywek może przyprawiać o zawrót głowy. 13 goli w 19 meczach samej tylko Serie A. Jak na debiutanta, rezultat oszałamiający. Na kolejne jego gole liczą już na San Siro. I to najlepiej już w sobotę.

Milan zyskał w postaci Piątka potężne działo na Napoli. Ale i samo Napoli ma kim straszyć. Wszystko za sprawą Milika, który zapomniał wreszcie o kontuzjach i w ostatnich tygodniach przechodzi samego siebie.

Były snajper Ajaksu na dobre rozkręcił się pod koniec roku. Strzelał gola za golem, a włoscy dziennikarze rozpływali się w zachwytach. "MaraMilik", "Bello di notte" - pisali porównując go do Diego Maradony czy Zbigniewa Bońka.

Milik w ekspresowym tempie goni czołówkę ligowych strzelców. Przed sobotnim meczem jego licznik zatrzymał się na 11 trafieniach. Jeszcze bardziej imponująca jest inna statystyka - Polak potrzebuje na zdobycie bramki ledwie 97 minut, co daje mu miano najefektywniejszego napastnika ligi.

- To znakomity napastnik, do tego w świetnej formie. Mamy nadzieję, że to będzie dobry mecz i uda nam się wywalczyć zwycięstwo - mówił o koledze z kadry Piątek podczas czwartkowej prezentacji w Mediolanie.

Najpierw liga, później puchar

Milan i Napoli zagrają ze sobą dwukrotnie w ciągu kilku dni. We wtorek rywalizować będą w ćwierćfinale Pucharu Włoch.

Po 20 kolejkach Milan ma 34 punkty, a wicelider z Neapolu zgromadził 47. W tabeli prowadzi Juventus Turyn - 56.

Starcie Piątka z Milikiem będzie także rywalizacją dwóch najdroższych polskich piłkarzy w historii.