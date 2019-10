Piątek wszedł i strzelił, ale nie uratował Milanu. Stare demony wróciły po przerwie

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Zabójcze dwa dotknięcia. Tak Milik się odblokował Najpierw był gol... czytaj dalej » Przed niedzielnym meczem Milan plasował się dopiero na 12. miejscu w tabeli – zdobył zaledwie 9 punktów w siedmiu meczach. Drużyna grała brzydko dla oka, męczyła swoich kibiców, była nieskuteczna, momentami brakowało nawet walki. Dlatego nowy szkoleniowiec Pioli miał w swoim debiucie trudne zadanie – Rossoneri nie tylko musieli wygrać z Lecce, ale przede wszystkim w jakimś stopniu odzyskać zaufanie fanów, dzięki zaangażowaniu i efektownej grze.

Media zapowiadały zmiany w składzie. Ich przewidywania sprawdziły się częściowo – w pierwszym składzie wybiegli Lucas Biglia i Rafael Leao, a na ławce usiadł Krzysztof Piątek, jednak zabrakło anonsowanego Ante Rebicia. Zamiast niego na lewej stronie ataku wybiegł Hakan Calhanoglu.

Źródło: Getty Images Piątek zaczął mecz z Lecce na ławce

Najlepsze 45 minut

Drużyna Piolego od początku walczyła na całego i grała bardzo ofensywnie. Ataki na bramkę Lecce nie ustawały aż do 30. minuty – dopiero od tego momentu piłkarze Milanu włączyli niższy bieg i nie atakowali już z tak dużą zawziętością. Nie zmienia to faktu, że mediolańczycy rozegrali prawdopodobnie najlepszą połowę w obecnym sezonie. Co więcej, schodzili do szatni prowadząc 1:0.

Zanim padł gol, świetną okazję już w 1. minucie zmarnował Leao – napastnik znakomicie ograł obrońcę rywali i wpadł w pole karne, jednak jego strzał był zbyt czytelny i trafił wprost w bramkarza. Po chwili sytuacja powtórzyła się, ale tym razem uderzył tylko w boczną siatkę. Jednak wyręczył go równie aktywny Calhanoglu – w 20. minucie Turek wpadł w szesnastkę i popisał się mocnym podkręconym strzałem. Bramkarz nie miał szans.

Okazji do zdobycia bramki gospodarze mieli zdecydowanie więcej, ale szwankowało wykończenie. Natomiast rywale mieli mało do powiedzenia – oddali zaledwie jeden niegroźny strzał.

Źródło: Getty Images Rafael Leao zmarnował kilka świetnych okazji

Wyrównanie i nerwowość

W drugiej odsłonie do Mediolanu wróciły stare demony. Rossoneri grali wolniej, byli mniej pomysłowi i zaczęli pozwalać Lecce na coraz więcej. Wprawdzie Milan pierwszy stworzył okazję, gdy Calhanoglu przytomnie wycofał do Leao, ale ten raz jeszcze uderzył wprost w bramkarza.

I w końcu przyszła 60. minuta – sędzia podyktował rzut karny dla przyjezdnych za zagranie ręką Andrei Contiego. Gianluigi Donnarumma obronił jedenastkę wykonywaną przez Khoumę Babacara, ale przy dobitce nie miał szans.

Włosi już wiedzą: Piątek skreślony w debiucie nowego trenera Stefano Pioli... czytaj dalej » Milan się męczył i widząc to Pioli wprowadził na boisko Rade Krunica za Lucasa Paquetę oraz Piątka w miejsce Leao. Jednak gra w ofensywie stanęła. Widoczna była nerwowość w poczynaniach gospodarzy.

Przełamanie Piątka i zimny prysznic

Kibice również zaczęli się niecierpliwić. Widzieli, że to już nie ten sam zespół, co w pierwszej połowie. Na szczęście ponownie odżył Calhanoglu. Turek wbiegł z piłką między obrońców i dograł do Piątka, który pewnym strzałem w prawy dolny róg pokonał bramkarza. Polak czekał na gola z gry od 19 maja, gdy trafił w meczu z Frosinone. Była 81. minuta i wydawało się, że Milan zwycięży.

Nic z tych rzeczy. Sędzia doliczył sześć minut, a w 92. minucie Marco Calderoni oddał mocny strzał z dystansu i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. Donnarumma nie mógł nic zrobić.

Wynik już się nie zmienił. Tym samym fani zobaczyli nowy-stary Milan. Po dobrej pierwszej połowie, przyszedł zimny prysznic w postaci drugiej. Widać, że przed Piolim i jego zespołem jeszcze mnóstwo pracy, a wyjście z kryzysu może potrwać dłużej, niż przypuszczano.

AC Milan - Lecce 2:2 (1:0)

Bramki: Calhanoglu (20.), Piątek (81.) - Babacar (62.), Calderoni (92.)