Obrona to za mało. AC Milan na deskach w hicie Serie A

Kolejny piłkarz Juve z koronawirusem. Zespół Szczęsnego osłabiony przed hitem Problemy w... czytaj dalej » Milan niemal od pierwszych minut musiał się bardzo pilnować, by własnego boiska po meczu z Juventusem nie opuścić na tarczy. Goście postanowili najpierw nieco uśpić piłkarzy lidera Serie A, by następnie niespodziewanie ruszyć do ataku.

Plan zdał egzamin i już w 18. minucie gracze Starej Damy wyszli na prowadzenie po znakomitej akcji Paulo Dybali i Federico Chiesy, który pokonał bramkarza gospodarzy.

Gra wyrównana tylko przez chwilę

Po stracie gola Rossoneri wyraźnie się ożywili i przypuścili szturm na bramkę Wojciecha Szczęsnego, któremu kilka razy udało się wybawić drużynę Juventusu z opresji. Ale pod koniec pierwszej połowy okazał się bezradny, gdy po kontrowersyjnym odebraniu piłki na własnej połowie gracze Milanu błyskawicznie przerzucili ją w pole karne rywali. Tam akcję wykończyli Rafael Leao i Davide Calabria, który wykorzystał perfekcyjne podanie i z szesnastu metrów umieścił piłkę w siatce. Zasłonięty Szczęsny nie miał szans na reakcję.

Juventus nie miał jednak w planie składania broni i cały czas naciskał obronę gospodarzy. Bianconeri utrzymywali się przy piłce znacznie dłużej i częściej zagrażali bramce Gianluigiego Donnarummy. W 62. minucie Chiesa pokonał go po raz drugi, ponownie po asyście niemal bezbłędnego w meczu Dybali.

Patent Juve na wygraną

Tym razem jednak piłkarze z Turynu nie popełnili błędu z pierwszej połowy i nie pozwolili Milanowi odzyskać inicjatywy. Zamknęli gospodarzy niemal całkowicie na własnej połowie.

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Kwadrans przed końcem meczu Dejan Kulusevski przebiegł wzdłuż bocznej linii niemal całe boisko, by na koniec dośrodkować do wbiegającego w pole bramkowe Westona McKenniego. Ten nie zmarnował okazji i Donnarumma musiał wyjmować piłkę z siatki po raz trzeci.

Obrona okazała się niewystarczającą bronią. Milan musiał uznać wyższość mistrza Włoch z ubiegłego sezonu, który po zwycięstwie 3:1 awansował na 4. miejsce w tabeli Serie A.



Potknięcie wicelidera, wpadka Napoli

"Kompletny, tańczy z piłką". Trener rozpływał się nad grą Zielińskiego Piotr Zieliński... czytaj dalej » Niezbyt dobrze powiodło się w środę drugiej drużynie z Mediolanu. Inter przegrał 1:2 wyjazdowe spotkanie z Sampdorią Genua, utrzymując jednak mimo porażki pozycję wicelidera Serie A.

Wpadkę zaliczyło również Napoli, pokonane 1:2 przez okupującą dolne rejony tabeli Spezję.

W Neapolu długo nic nie zwiastowało porażki gospodarzy, którzy prowadzili 1:0 od 58. minuty, gdy na listę strzelców wpisał się Andrea Petagna. Wprawdzie w 68. do wyrównania doprowadził Francuz Mbala N'Zola, ale na ok. kwadrans przed końcem spotkania czerwoną kartkę zobaczył albański obrońca Spezii Ardian Ismajli.

Napoli nie tylko nie wykorzystało gry w przewadze, ale nawet straciło drugą bramkę w 81. minucie. Jej zdobywcą był Tommaso Pobega. Piotr Zieliński spędził na boisku 75 minut.

Podopieczni trenera Gennaro Gattuso są na piątym miejscu z dorobkiem 28 punktów i jednym zaległym meczem. Z kolei beniaminek dzięki wygranej w Neapolu wydostał się strefy spadkowej - ma 14 pkt i jest szesnasty.

Polscy piłkarze ze zmiennym szczęściem

W innych spotkaniach z udziałem Polaków Fiorentina (cały mecz bramkarza Bartłomieja Drągowskiego) uległa w Rzymie Lazio 1:2, Torino (Karol Linetty grał do 70. minuty) zremisowało u siebie z Veroną 1:1 (Paweł Dawidowicz grał do końca pierwszej połowy), a Benevento (całe spotkanie Kamila Glika) pokonało na wyjeździe Cagliari 2:1 (cały mecz Sebastiana Walukiewicza).

Juventus – AC Milan 1:3 (1:1)

Bramki: Calabria (41) – Chiesa (18 i 62), McKennie (76)

Wyniki spotkań 16. kolejki Serie A

Cagliari – Benevento 1:2

Atalnata – Parma 3:0

Bologna – Udinese 2:2

Crotone – AS Roma 1:3

Lazio – Fiorentina 2:1

Sampdoria – Inter 2:1

Sassuolo – Genoa 2:1

Torino – Verona 1:1

Napoli – Spezia 1:2

AC Milan – Juventus 1:3