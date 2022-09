Obecny mistrz lepszy od poprzedniego. Milan rządzi w Mediolanie

W trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Milan zmierzy się na wyjeździe z FC Porto. Zobacz przygotowania piłkarzy włoskiego zespołu do tego spotkania.

Po latach rozczarowań i wyników niegodnych historii oraz pozycji obu klubów w stolicy Lombardii w końcu udało się stworzyć dwa bardzo mocne, konkurencyjne względem siebie składy. Jedne z najlepszych we Włoszech.

Potwierdza to fakt nie tylko wspominanych wcześniej tytułów, ale też choćby to, że gdy Milan w tym roku zdobywał mistrzostwo, to odwieczny rywal zajmował drugie miejsce. Rok temu było odwrotnie.

Obie ekipy wyszły w sobotę naprzeciw oczekiwaniom i wieloletniemu prestiżowi Derby della Madonnina, tworząc znakomite piłkarskie widowisko. Będący tego dnia gospodarzem Milan względnie szybko, w 21. minucie, został zaskoczony otwierającym trafieniem Marcelo Brozovicia. Rossoneri odpowiedzieli po kilku minutach, gdy ładnie, z "pasówki" uderzył Rafael Leao.

Spektakl trwał nieprzerwanie, a decydujące dla jego przebiegu okazało się sześć minut drugiej połowy, między 56. a 60. Wtedy to najpierw prowadzenie obrońcom tytułu dał Olivier Giroud, a chwilę potem podwyższył je fenomenalny w tym meczu Leao.

Nadzieje piłkarzy Interu na korzystny wynik odrodziły się 23 minuty przed ostatnim gwizdkiem, gdy udało im się złapać kontakt za sprawą trafienia Edina Dżeko. Skończyło się jednak tylko na nadziejach - Milan dowiózł prestiżową wygraną do końca i stał się liderem Serie A. Z topu zrzucić go mogą jeszcze Atalanta i Roma, które swoje spotkania piątej kolejki rozegrają w kolejnych dniach. Inter spadł z kolei na miejsce piąte.

Wyniki meczów 5. kolejki Serie A:

sobota

Fiorentina - Juventus 1:1

AC Milan - Inter 3:2

Lazio - Napoli (20.45)

niedziela

Cremonese - Sassuolo (12.30)

Spezia - Bologna (15.00)

Verona - Sampdoria (18.00)

Udinese - AS Roma (20.45)

poniedziałek

Monza - Atalanta (18.30)

Salernitana - Empoli (18.30)

Torino - Lecce (20.45)