Piątka nie było. Dominacja Interu w derbach Mediolanu

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Milan był gospodarzem sobotniego spotkania. Szkoleniowiec Marco Giampaolo powrócił do ustawienia z dwoma napastnikami - kibice od pierwszej minuty mogli zobaczyć w ataku duet Rafael Leao - Krzysztof Piątek. W poprzedniej kolejce mediolańczycy męczyli się na wyjeździe z Hellasem Werona, ale ostatecznie zwyciężyli po golu Polaka z rzutu karnego - było to jego pierwsze trafienie w obecnym sezonie.

Juventus miał kłopoty, ale uratował go Ronaldo. Szczęsny tylko na ławce W rozgrywanym w... czytaj dalej » Jednak na papierze to Inter był faworytem meczu. Zespół prowadzony przez Antonio Contego miał na swoim koncie komplet punktów i prowadził w tabeli. Na dodatek piłkarze byli podrażnieni słabym występem przeciwko Slavii Praga (1:1) w Lidze Mistrzów.

Inter groźniejszy

Początek spotkania należał do Nerazzurrich, którzy szybciej operowali piłką i stworzyli więcej akcji. Jednak im dalej, tym lepiej prezentowali się zawodnicy Milanu. Nie zmienia to faktu, że Rossoneri w kilku sytuacjach mieli sporo szczęścia, a ponadto ratował ich bramkarz Gianluigi Donnarumma. To właśnie 20-letni golkiper naprawił błąd swojego kolegi Ricardo Rodrigueza i nie pozwolił dojść do piłki Lautaro Martinezowi. To również on instynktownie obronił strzał z ośmiu metrów autorstwa Romelu Lukaku.

Na tym nie koniec - Inter miał jeszcze jedną kapitalną okazję po uderzeniu Martineza i dobitce Danilo D'Ambrosio, po której futbolówka odbiła się od słupka. Ostatni z wymienionych popisał się również efektowną przewrotką, ale górą ponownie był Donnarumma.

Milan miał dwie sytuacje. Najpierw po podaniu Piątka do siatki trafił Hakan Calhanoglu, jednak sędzia słusznie nie uznał gola - wcześniej ręką zagrał Franck Kessie. Później znakomitą indywidualną akcję zakończoną strzałem przeprowadził Suso, ale tym razem Kwadwo Asamoah wślizgiem zablokował piłkę. Natomiast w 44. minucie to Piątek spudłował - Polak nie wykorzystał dośrodkowania Rafaela Leao i uderzył głową nad poprzeczką.

Źródło: Getty Images Piątek wyszedł w pierwszym składzie

Dominacja Nerazzurrich

Druga odsłona to już całkowita dominacja Interu. Zaczęło się od 49. minuty - Sensi podał krótko z rzutu wolnego, a Marcelo Brozović oddał mocny strzał po ziemi. Futbolówka odbiła się jeszcze od nogi jednego z piłkarzy Milanu i wpadła do bramki. Sędzia skorzystał z VAR-u, by sprawdzić, czy Martinez nie przeszkadzał w interwencji bramkarza. W 0. minucie było już po wszystkim - Nicolo Barella idealnie dośrodkował na głowę Lukaku, który 78. minucie dopełnił formalności.

Bologna świętowała wygraną pod szpitalem, w którym jej trener przechodzi chemioterapię Bologna grała w... czytaj dalej » Gospodarze mieli problem, by przedostawać się pod pole karne rywali. Piątek był praktycznie całkowicie odcięty od podań, choć starał się wychodzić na czyste pozycje i pokazywać kolegom. Giampaolo próbował coś zmienić, wprowadził na boisko Lucasa Paquetę, Theo Hernandeza i Ante Rebicia, ale to nie wystarczyło, by strzelić choćby jednego gola.

Najpoważniejsi rywale Juventusu

Co więcej, to zespół Contego mógł podwyższyć w doliczonym czasie gry - Antonio Candreva znalazł się na czystej pozycji, ale we wszystko wmieszał się obrońca, piłka odbiła się od słupka i przeleciała wzdłuż linii bramkowej.

Na ten moment Inter - obok Juventusu - wydaje się najpoważniejszym kandydatem do walki o mistrzostwo Włoch - prowadzi w tabeli i o dwa punkty wyprzedza Starą Damę. Natomiast Milan po raz kolejny zawiódł i może mieć problem, by zająć miejsce w pierwszej czwórce, które gwarantuje udział w Lidze Mistrzów.

AC Milan - Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Bramki: Brozović (49.), Lukaku (78.)