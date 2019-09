Media bezlitosne dla Piątka. "Jak ryba wyjęta z wody"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Piątek został uznany za najgorszego zawodnika w barwach AC Milan. W artykule "La Gazzetta dello Sport" zatytułowanym "Piątek ponownie bez żądła, kto go widział? Jedyny pozytyw to Leao", dziennik ponownie nie oszczędza snajpera AC Milan. Zresztą trudno się dziwić - Polak oddał zaledwie jeden niecelny strzał i poza tym praktycznie nie istniał. Inna sprawa, że był odcięty od podań, a świetną pracę w defensywie rywali wykonało trio: Diego Godin, Stefan de Vrij, Milan Skriniar.

"Kto go widział? W systemie preferowanym przez Giampaolo się nie sprawdza. Bez względu na to, czy gra w ustawieniu z rozgrywającym, czy dwójką w ataku, Polak zawsze wygląda niczym ryba wyjęta z wody. Może to nie jego wina, bo zespół nie pomaga, ale czas zacząć zadawać pytania, zanim zaczną rodzić się kontrowersje. W ostatnich miesiącach strzelił gola tylko z rzutu karnego. Być może ci, którzy go krytykowali, nie mylili się" - czytamy.

"Siła, witalność i jakość. Długo był trzymany w garażu, ale kiedy w końcu zagrał, to udowodnił, że podobnie jak Theo Hernandez zasługuje na miejsce w pierwszym składzie - natomiast tak chwalono najwyżej ocenionego Leao.

Ponownie się zaciął

"Był z zespołem duchem, a w notesie można odnotować tylko jego niecelne uderzenie głową. Pistolero ponownie się zaciął" - to z kolei "Corriere della Sera", który przyznał mu notę 4,5 - najgorszą w zespole. Najwyższe dostali bramkarz Gianluigi Donnarumma i ponownie Rafael Leao - po 6,5.

Ponadto zwrócono uwagę, że Giampaolo próbuje nowych rozwiązań, a pod koniec meczu Piątek biegał bliżej prawej strony boiska, co ewidentnie mu nie odpowiadało.

Po 4. kolejkach Serie A Milan plasuje się na 9. miejscu w tabeli – odniósł dwa zwycięstwa i poniósł dwie porażki. W sobotnim wieczór lepszy okazał się Inter, który wygrał 2:0 po golach Marcelo Brozovicia i Romelu Lukaku.