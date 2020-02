Dynastia kontynuowana. Wyjątkowy debiutant w Milanie

Młodzieżowy reprezentant Włoch pojawił się na murawie w doliczonym czasie gry, zmieniając Samu Castillejo. Niedawno przedłużył kontrakt z ekipą z San Siro do 2024 roku.

W trwającym sezonie nastolatek kilkukrotnie znajdował się już w kadrze pierwszego zespołu w Serie A oraz Pucharze Włoch, lecz w żadnym z nich nie opuścił ławki rezerwowych. W niedzielę dostąpił zaszczytu ligowego debiutu w ekipie Rossonerich, jako pierwszy zawodnik urodzony po 2000 roku.

Daniel Maldini dotychczas zbierał doświadczenie w młodzieżowych zespołach Milanu. Jest bardziej usposobiony ofensywnie od swojego ojca. Najczęściej występuje na pozycji podwieszonego napastnika. Jego głównymi atutami są szybkość oraz znakomite wyszkolenie techniczne. W dziewięciu meczach tego sezonu ligi młodzieżowej tego sezonu zdobył sześć bramek.



1 - Daniel #Maldini is the first player born in the 2000’s to play a Serie A encounter with #ACMilan. Dinasty.#MilanVerona#SerieApic.twitter.com/xx9ukUny2R — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2020





Dynastia

To już trzecie pokolenie rodu Maldinich w ekipie Milanu na poziomie Serie A. Debiut Daniela przypadł 3899 dni po ostatnim występie Paolo we włoskiej ekstraklasie. Znakomity defensor reprezentował barwy Rossonerich przez całą karierę w latach 1984–2009. Siedmiokrotnie wygrywał z tym zespołem rozgrywki ligowe, pięciokrotnie zdobywał Puchar Mistrzów. Obecnie zasiada w zarządzie klubu.

Źródło: Getty Images Paolo Maldini

W latach 1954–1966 na chwałę mediolańskiego klubu pracował również dziadek Daniela - Cesare Maldini, który podobnie jak Paolo grał na pozycji obrońcy.

Starszy z synów Paolo, Christian także stawiał pierwsze piłkarskie kroki w zespole z San Siro, lecz nigdy nie zdołał przebić się do kadry pierwszej drużyny. Obecnie 23-latek jest graczem ekipy Pro Sesto rywalizującej na poziomie Serie D.

Bez Ibry ani rusz

Pomijając debiut kolejnego członka rodu Maldinich, fani Rossonerich nie będą dobrze wspominać niedzielnej potyczki z Hellasem. Pod nieobecność zmagającego się z grypą Ibrahimovicia, Milan nie zdołał przedłużyć swojej serii zwycięstw i to pomimo faktu, iż goście z Werony od 68. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Sofyana Amrabata. Przyjezdni objęli prowadzenie w 13. minucie dzięki trafieniu Marco Faraoniego. Jeszcze w pierwszej odsłonie wyrównał Hakan Calhanoglu.