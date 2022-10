Chelsea znowu nie dała szans Milanowi. Niespodzianka w Paryżu

Wtorkowym meczem piłkarze Milanu pragnęli zrehabilitować się za ubiegłotygodniową porażkę na Stamford Bridge. Ponadto chcąc ciągle liczyć się w walce o awans do fazy pucharowej Rossoneri wiedzieli, że porażka na San Siro znacznie skomplikuje im te plany.

- Pokażemy, że stać nas na dużo więcej. Nie potrzebujemy dodatkowej motywacji - podkreślał przed meczem na konferencji prasowej obrońca Milanu Fikayo Tomori.

Najmniejszy wymiar kary

Być może Anglik aż za bardzo chciał pokazać się w starciu ze swoją byłą drużyną, bo w 18. minucie za nieprzepisowe przytrzymywanie Masona Mounta sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Rzut karny na gola zamienił Jorginho.

Źródło: Getty Images Milan musiał przez większość meczu radzić sobie bez jednego piłkarza

Mediolańczycy choć grali w dziesięciu, to potrafili stworzyć sobie znakomitą okazję. Miał ją w 27. minucie Olivier Giroud. Fatalnie jednak przestrzelił. Ze skutecznością problemu nie mieli za to londyńczycy. W 34. minucie ładną, zespołową akcję wykończył Pierre-Emerick Aubameyang i było już 0:2.

W drugiej połowie zdecydowanie bliżej podwyższenia prowadzenia byli The Blues, niż zawodnicy Milanu kontaktowego trafienia. Ostatecznie kibice na San Siro nie oglądali już żadnego gola.

W drugim meczu tej grupy Dinamo Zagrzeb zremisowało z Salzburgiem 1:1. Po czterech kolejkach na prowadzeniu jest Chelsea (7 pkt) przed Salzburgiem (sześć), Milanem i Dinamem (po cztery).

Rzuty karne w Paryżu

Najprawdopodobniej o pierwsze miejsce odbył się mecz w grupie H. PSG podejmowało Benficę. Obie ekipy miały na koncie po siedem punktów. Przed tygodniem lizbończycy postawili się paryskiemu gwiazdozbiorowi, remisując na Estadio da Luz 1:1.

Na Parc des Princes wynik ten został powtórzony, a oba gole padły po rzutach karnych. Najpierw w 40. minucie dla paryżan trafił Kylian Mbappe, stając się z 31 bramkami najskuteczniejszym piłkarzem PSG w historii Ligi Mistrzów (na 30 pozostał Edinson Cavani). W 61. minucie do remisu doprowadził Joao Mario.

Źródło: Getty Images Joao Mario cieszy się z gola, Benfica wciąż niepokonana

Paryżanie musieli radzić sobie bez Lionela Messiego. Argentyńczyk, który wpisał się na listę strzelców w pierwszym meczu z Benficą, w jego trakcie zgłosił uraz łydki.



31 - Kylian Mbappé has scored his 31st goal with Paris in the UEFA Champions League, overtaking Edinson Cavani (30) to become PSG's outright top goalscorer in the competition. Pivot. #PSGSLBpic.twitter.com/bbsTzIHcTO — OptaJean (@OptaJean) October 11, 2022





Wyniki wtorkowych meczów 4. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa E

Dinamo Zagrzeb - FC Salzburg 1:1

AC Milan - Chelsea Londyn 0:2



grupa F

Szachtar Donieck - Real Madryt 1:1

Celtic Glasgow - RB Lipsk 0:2



grupa G

FC Kopenhaga - Manchester City 0:0

Borussia Dortmund - Sevilla 1:1



grupa H

Maccabi Hajfa - Juventus Turyn 2:0

Paris Saint-Germain - Benfica Lizbona 1:1