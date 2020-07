Koszmarny błąd Skorupskiego na San Siro. "Wieczór do zapomnienia"

Video: Eleven Sports Network

Skorupski pokonany w 94. minucie

21.12 | Do 94. minuty Łukasz Skorupski i jego Empoli byli krok od niespodzianki. W Bergamo w meczu 18. kolejki Serie A remisowali z rewelacją sezonu Atalantą. Gospodarze grali jednak do ostatniego gwizdka i po chwili to oni cieszyli się z wygranej.

