Absurdalny konkurs rzutów karnych. "Jak to nie jest sprzedany mecz, to ja nie wiem"

Kuriozalne sceny miały miejsce w czwartkowym finale pucharu stanu Ogun (w południowo-zachodniej części kraju) pomiędzy drużynami Remo Stars a Ijebu United (ta pierwsza zajmuje aktualnie trzecie miejsce w nigeryjskiej ekstraklasie). W regulaminowym czasie był wynik 0:0, więc o tym, która drużyna sięgnie po trofeum, miała zdecydować seria rzutów karnych. Tragedia na koniec barażu o mistrzostwa świata Dramat w Abudży.... czytaj dalej »

Nie był to zwykły konkurs. Nigeryjski dziennikarz i podcaster Ibukuna Aluko opublikował na swoim Twitterze materiał, który przedstawia po jednym karnym piłkarzy obu zespołów.

"Dlaczego nigeryjski futbol tak wygląda?

Najpierw widać, jak po strzale zawodnika Ijebu United bramkarz Remo Stars nawet nie podjął próby interwencji. Stał na środku w bezruchu.

Drugi karny był jeszcze "lepszy". Tym razem do piłki podszedł gracz Remo Stars, który z 11 metrów wykopał piłkę w aut. A jakby tego było mało, teatralnie złapał się za głowę.

To 20-sekundowe wideo cieszy się na Twitterze ogromną popularnością. Internauci twierdzili, podobnie zresztą jak dziennikarz, że mecz był ustawiony.



If this isn’t Match Fixing, then I don’t know what it is.



Why is Nigerian football like this? Why don’t we ever want progress??



This is Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United



pic.twitter.com/Mef2oU2gd1 — Ibukun Aluko (@IbkSports) July 14, 2022





"Jak to nie jest sprzedany mecz, to ja nie wiem, jak to nazwać. Dlaczego nigeryjski futbol tak wygląda? Dlaczego nie dążymy do postępu?" - napisał Aluko.

Protestowali?

Niedługo potem Nigeryjczyk wyjaśnił, co mogło mieć wpływ na takie zachowanie zawodników.

"Dowiedziałem się, że piłkarze Remo Stars celowo przestrzelili swoje pierwsze trzy rzuty karne, a ich bramkarz zaprzestał interweniowania na znak protestu wobec niesprawiedliwego sędziowania w trakcie meczu" - przekazał.

Puchar zdobyli piłkarze Ijebu United, którzy w specyficznych rzutach karnych wygrali 3:0.