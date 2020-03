Piłkarz Ajaksu wybudził się ze śpiączki po blisko trzech latach

Do fatalnego wydarzenia z udziałem gracza doszło w lipcu 2017 roku. Ajax rozgrywał sparingowy mecz z Werderem Brema. Nouri nieatakowany przez nikogo nagle upadł na murawę. Początkowo nie wyglądało to groźnie i wydawało się, że 20-letni piłkarz doznał kontuzji nogi. Jednak chwilę później na boisku pojawiła się karetka, a lekarze rozpoczęli akcję reanimacyjną. Następnie zawodnika przetransportowano helikopterem do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili niewydolność układu krążenia. Kilka dni później ogłoszono, że doszło do trwałych uszkodzeń mózgu i młodego gracza wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej.

"Abdelhak może samodzielnie oddychać, jego serce regularnie bije, ale jest w stanie wegetatywnym i to prawdopodobnie się nie zmieni" - przekazywała pół roku po zdarzeniu holenderska prasa. Lekarze również nie dawali większych szans na powrót młodego człowieka do zdrowia. Nie tylko rodzina, ale i kibice amsterdamskiego klubu nie tracili nadziei, często wywieszając transparenty wspierające piłkarza.

Po blisko trzech latach w programie "De Wereld Draait Door" rodzina i przyjaciele opowiedzieli, że stan zdrowia ich bliskiego znacznie się poprawił. - Nouri nie jest w stanie wykonywać większości czynności, ale reaguje. Komunikuje się z nami przez uniesienie brwi - przekazał brat piłkarza, Abderrahim. Pochodzący z Maroka zawodnik przebywa w specjalnie zbudowanym dla niego domu i nie jest już w śpiączce. Zdarza mu się oglądać mecze.

W programie wystąpił też ojciec gracza. - Musimy dbać o niego najlepiej, jak potrafimy - stwierdził, oceniając, że opieka nad synem jest ciężką próbą dla całej rodziny.

Gościem programu był piłkarz Barcelony, a w przeszłości kolega Nouriego z Ajaksu, Frenkie de Jong. Reprezentant "Oranje" zdradził, że przed podpisaniem umowy z katalońskim klubem odwiedził znajomego w domu. - Gdy jego mama spytała go, czy powinienem przejść do Barcelony, uniósł brew. To był znak - ujawnił De Jong.

Telewizyjne spotkanie związane było z wydaniem książki "Abdelhak Nouri. Niespełnione marzenie". Piłkarz uznawany był za wielki talent holenderskiej piłki, ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Holandii.