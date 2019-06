Kosztował Manchester krocie, choć nigdy nie zagrał w kadrze

21-letni zawodnik podpisał pięcioletni kontrakt, a klub z Old Trafford zapłacił za niego 45 milionów plus bonusy. Tym samym został najdroższym brytyjskim piłkarzem, który nigdy nie zagrał w pierwszej reprezentacji. Jest również piątym najdroższym transferem w historii United – więcej kosztowali tylko Fred, Angel Di Maria, Romelu Lukaku i Paul Pogba. Wan-Bissaka przyznał, że jest zaszczycony możliwością występów w barwach Manchesteru United.



Can’t wait to get started#MUFCpic.twitter.com/524gEiCeOK — Aaron Wan-Bissaka (@awbissaka) 29 czerwca 2019





Coś niesamowitego

21-letni Wan-Bissaka podpisał pięcioletnią umowę z możliwością przedłużenia o kolejny rok. W młodzieżowych zespołach Synów Albionu rozegrał 41 spotkań.

- Fakt, że mogę mówić, że jestem zawodnikiem Manchesteru United, to coś niesamowitego. Niewielu piłkarzy dostąpiło tego zaszczytu. Każdy dzieciak chce grać dla takiego zespołu. Sądzę, że w nowym otoczeniu poczynię postępy – powiedział uradowany Anglik.

Wreszcie się dogadali. Manchester United wyda fortunę na młodego Anglika Po trudnych... czytaj dalej » - Widzę, że moja rodzina jest ze mnie dumna. Oni wiedzą, skąd pochodzę, jak to wszystko się zaczęło i dzięki temu mam jeszcze większą motywację do pracy. Oddam temu klubowi i kibicom wszystko, nie mogę się już doczekać pierwszych spotkań w nowych barwach – podkreślił.

Solskjaer zrobił swoje

Jego kontrakt z Crystal Palace obowiązywał do 2022 roku i jeszcze w maju piłkarz twierdził, że dalej będzie grał w londyńskim klubie. Jednak oferta United okazała się zbyt kusząca. Tym, który ostatecznie przekonał go do transferu, był menedżer Czerwonych Diabłów Ole Gunnar Solskajer.

- Ole zdradził mi swoje plany. Wiem, co chce zrobić z tą drużyną. Dlatego zgodziłem się być jej częścią. On chce przebudować zespół i sprawić, że wróci na należne mu miejsce – wyznał zawodnik.

- Aaron to jeden z najlepszych młodych obrońców w Premier League. Ciężko pracuje, ma talent i odpowiednią mentalność, by być piłkarzem Manchesteru United. To taki typ zawodnika, jakiego potrzebowaliśmy. Jest młody, głodny sukcesów i zarazem chce się uczyć, co jest bardzo ważne w tym wieku – chwalił piłkarza Solskjaer.

Pierwszy mecz przedsezonowy Manchester United rozegra 13 lipca – wówczas zmierzy się z Perth Glory. Później Wan-Bissaka i spółka sprawdzą się na tle m.in. Leeds United, Interu Mediolan, Tottenhamu i AC Milan.