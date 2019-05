"Przyszedłem jako chłopiec, odchodzę jako mężczyzna". Łzy wzruszenia w Arsenalu

Welbeck i Czech zostali pożegnani bardzo ciepło przez kibiców Kanonierów, ale to pojawienie się Ramseya wywołało największe emocje. Łzy pojawiły się w oczach piłkarza, jak i u niektórych fanów.

Długa podróż

- To bardzo wzruszające - powiedział telewizji Sky Sports Ramsey, który w niedzielnym meczu z Brighton & Hove Albion (1:1) nie zagrał. - To była bardzo długa podróż i jedenaście lat mojego życia. Tak wiele się wydarzyło. Słyszycie w moim głosie, jak wiele to dla mnie znaczy. Po prostu chcę podziękować, że mogłem grać w barwach tego wielkiego klubu - podkreślił.

Walijczyk trafił do Arsenalu w 2008 roku z Cardiff City. Z drużyną Kanonierów trzykrotnie zdobywał Puchar Anglii, a w finałach z 2014 i 2017 roku strzelił po golu. Tutaj też zmierzył się z najtrudniejszym momentem w karierze, po poważnym złamaniu nogi dziewięć lat temu.



A tearful Aaron Ramsey waves goodbye to the Emirates Stadium.



He has been with the club for eleven years...



(via @SkySportsPL)

pic.twitter.com/O8CWPvSztP — Photos of Football (@photosofootball) May 5, 2019

- Spędziłem tu jedenaście lat, przyszedłem jako 17-latek, jako chłopiec, a odchodzę jako mężczyzna. Założyłem rodzinę, mam żonę, dzieci, tak wiele się wydarzyło - mówił wzruszony Ramsey, który na zasadzie wolnego transferu, przeniesie się latem do turyńskiego Juventusu.

Kosztowna wpadka Arsenalu. Skończy poza pierwszą czwórką Ligowa zadyszka... czytaj dalej » - Jestem naprawdę podekscytowany nowym wyzwaniem, nowym rozdziałem, ale dziś chodzi tylko o tu i teraz. Tutaj dorastałem, chcę ten moment zatrzymać i dać sobie czas w ciągu najbliższych dni, żeby wszystko poukładać. Później zacznę skupiać się na Juventusie - dodał.

Najważniejsze wspomnienie

- Zdobycie Pucharu Anglii w finale z Hull, bo doświadczyliśmy kilku lat (dziewięciu - red.) bez trofeum, a to był naprawdę dobry sezon w naszym wykonaniu - ocenił Ramsey. Jego trafienie w 109. minucie dogrywki w tamtym spotkaniu przesądziło o zwycięstwie Arsenalu 3:2.

- Kibice towarzyszyli mi w tej podróży. Spędzenie tylu lat w jednym klubie jest czymś unikalnym. Wiele wzlotów, wiele upadków, to wszystko zostanie ze mną - skwitował.