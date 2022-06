Paulo Sousa szybko wróci na ławkę? Media łączą go z kolejną reprezentacją

Gdy dosyć burzliwa i barwna przygoda Portugalczyka w reprezentacji Polski zakończyła się z ogromnym niesmakiem pod sam koniec zeszłego roku, można było się spodziewać, że znany z kwiecistych wypowiedzi i trochę mniej przekonujących wyników trener nie zagrzeje w Brazylii miejsca przez lata. Tak szybki finisz był jednak zaskoczeniem dla kibiców zapewne także i w Polsce.

Sousa kontrakt z Flamengo podpisał 29 grudnia 2021. Zwolniony został 10 czerwca tego roku. W Rio de Janeiro nie wytrzymał więc nawet pełnego półrocza, tym razem żegnając się z zespołem w atmosferze ogromnego, sportowego rozczarowania. Nie ma mimo to tego złego, co by na dobre nie wyszło.

51-latek, który być może najbardziej wsławił się bardzo sprawną pracą swojego agenta, już wraca na trenerską karuzelę. Egipskie radio OnSportFM, cytowane chociażby przez portugalską "A Bolę", ujawniło w niedzielę, że Sousa jest jednym z faworytów działaczy tamtejszej federacji.

Co więcej, z ich strony ma być planowany już wstępny kontakt z samym trenerem i propozycje pierwszych spotkań. Decyzja powinna zostać podjęta i ogłoszona w najbliższych dniach.