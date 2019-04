73-latek zagrał w meczu ligowym. Nowy rekord Guinnessa

7.04 | Wiek to tylko liczba. Z takiego założenia wychodzi Izaak Hayik. 73-latek wystąpił w oficjalnym meczu ligowym i dzięki temu został rekordzistą Guinnessa.

W piątek Hayik stanął między słupkami bramki zespołu Ironi Or Yehuda w spotkaniu izraelskiej czwartej ligi. Bardzo doświadczony bramkarz rozegrał 90 minut. Jego drużyna przegrała co prawda 1:5 z Maccabi Ramat Gan, ale tego dnia bohater mógł być tylko jeden.

- Jestem gotowy na następny mecz! – mówił po ostatnim gwizdku 73-latek.

Ważne wyróżnienie

Został on najstarszym piłkarzem na świecie, który zagrał w oficjalnym mecz piłki nożnej. Przedstawiciele Rekordów Świata Guinnessa po spotkaniu przyznali mu z tej okazji nagrodę, potwierdzającą osiągnięcie.

- Nie jest to wyróżnienie tylko dla mnie. To wyróżnienie dla całego sportu w Izraelu – dodał skromnie Hayik w rozmowie z agencją Reutera.



Israeli goalie recognized as world’s oldest pro soccer player: Maccabi Or Yehuda's Isaak Hayik, 73, sets new Guinness World Record https://t.co/V8zHANIVdU TimesofIsrael pic.twitter.com/BxnPEZAX7g — Jewish Community (@JComm_BlogFeeds) 7 kwietnia 2019





Zdecydowany lider

Poprzedni rekord należał do Urugwajczyka Roberta Carmony. W 2015 roku wystąpił on w spotkaniu CD Pan de Azucar, mając na karku "tylko" 53 lata.

Najstarszym strzelcem w historii futbolu jest natomiast niezniszczalny Kazuyoshi Miura. 52-letni obecnie Japończyk, w 2017 roku, zdobywając bramkę przeciwko Thespa Kusatsu (rozgrywki J-League 2), pobił rekord legendarnego sir Stanleya Matthewsa. Co warte podkreślenia, "Król Kazu" nadal jest czynnym zawodnikiem. Od 2005 roku broni barw Yokohama FC.