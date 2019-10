Dostali dożywotnie zakazy stadionowe. Za sprzedanie biletów na Ligę Mistrzów

We wtorek 22 października Tottenham zmierzy się z Crveną zvezdą Belgrad w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Zobacz ostatnie przygotowania Spurs przed tym meczem.

Angielski klub zmierzył się z serbską ekipą 22 listopada. Crvena Zvezda była objęta sankcjami UEFA i jej fani nie mieli prawa zakupić wejściówek na to spotkanie. Stało się jednak inaczej.

Miał być łatwy zarobek

Anglicy na piątkę. Strzeleckie popisy w Lidze Mistrzów Wtorkowy wieczór... czytaj dalej » Ku zaskoczeniu oficjeli z europejskiej centrali na trybunach w Londynie zasiadło ok. 200 kibiców drużyny z Belgradu. Wprawdzie próbowano ich wyprowadzić, ale jak się okazało, było ich zbyt wielu. Fani Czerwonej Gwiazdy spokojnie zobaczyli więc mecz, na który teoretycznie nie mieli wejść. UEFA zapowiedziała, że przyjrzy się sprawie.



Tottenham z kolei zidentyfikował 48 kibiców z karnetami, którzy kupili więcej biletów, by je potem nielegalnie odsprzedać fanom przeciwnej drużyny. Nałożono na nich natychmiast dożywotnie zakazy stadionowe. To bardzo surowa kara, która w założeniu ma odstraszyć kolejnych amatorów łatwego zarobku.

Spotkanie Tottenhamu z Crveną Zvezdą było jednostronnym widowiskiem. Londyńczycy wygrali aż 5:0, a bramki strzelili: Harry Kane i Heung-Min Son (po dwie) oraz Erik Lamela.



W grupie B Ligi Mistrzów grają ponadto Bayern i Olympiakos. Prowadzą Niemcy (9 pkt) przed Anglikami (4 pkt) i Crveną Zvezdą (3 pkt).