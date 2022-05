Zwariowana walka o mistrzostwo Anglii. Gol Matty'ego Casha mógł namieszać

04.05 | Real Madryt wygrał po dogrywce z Manchesterem City 3:1 w rewanżowym meczu półfinałowym i awansował do finału Ligi Mistrzów.

Z 0:2 do 3:2. Kibice Evertonu oszaleli po utrzymaniu w Premier League Everton w... czytaj dalej » Przed niedzielnymi meczami sytuacja była dość klarowna. W grze o mistrzostwo były Manchester City i Liverpool, który tracił do ekipy Pepa Guardioli jeden punkt. Oznaczało to, że Obywatele, żeby świętować, nie oglądając się na rywali, musieli wygrać na własnym boisku z Aston Villą. Pikanterii tej rywalizacji nadawał fakt, że trenerem drużyny z Birmingham jest Steven Gerrard, legenda... Liverpoolu.

Zmiana Guendogana na wagę mistrzostwa

Spotkania finałowej kolejki rozpoczęły się o godzinie 17 i od razu emocje były ogromne. Minęły dwie minuty, a Liverpool przegrywał u siebie z Wolverhampton po golu Pedro Neto. The Reds stosunkowo szybko wyrównali za sprawą Sadio Mane, ale wciąż potrzebowali jednego gola, by marzyć jeszcze o mistrzostwie.

Naprawdę gorąco zrobiło się, kiedy w Manchesterze na prowadzenie wyszła Aston Villa. Gola po świetnym dośrodkowaniu strzelił głową Matty Cash. To była niespodzianka, a sensacyjnie zrobiło się w 70. minucie, kiedy na 2:0 podwyższył Philippe Coutinho. Obywatele wypuszczali tytuł z rąk, a kibice tej drużyny nerwowo spoglądali w telefonie, sprawdzając wynik Liverpoolu. Tam wciąż było 1:1 i The Reds potrzebowali jednego gola, by wskoczyć na wirtualne pierwsze miejsce w tabeli.

Źródło: Getty Images Matty Cash świętuje gola przeciwko Manchesterowi City

Liverpool trafić nie mógł, trafił natomiast wprowadzony z ławki Ilkay Guendogan dla City i Obywatele przegrywali już tylko 1:2. To był sygnał do ataku, bo za dwie minuty kolejne trafienie dorzucił Rodri i w 78. minucie było 2:2.

Mało tego! W 81. minucie superrezerwowy Guendogan trafił jeszcze raz i Obywatele w pięć minut odwrócili wynik z 0:2 na 3:2. To była szarża na wagę mistrzostwa! I nic nie zmienił już gol Mohameda Salaha, który obok trafienia Andy'ego Robertsona dał Liverpoolowi zwycięstwo z Wilkami.

Obok ekip walczących w niedzielę o mistrzostwo w Lidze Mistrzów zagrają Chelsea i Tottenham. Z ligi spadły Norwich, Watford (pewne degradacji już wcześniej) i Burnley, które w niedzielę przegrało z Newcastle.

Najlepszymi strzelcami ligi zostali Salah i Heung Min Son z Tottenhamu. Obaj uzbierali po 23 gole.

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Arsenal - Everton 5:1

Brentford - Leeds 1:2

Brighton - West Ham 3:1

Burnley - Newcastle 1:2

Chelsea - Watford 2:1

Crystal Palace - Manchester United 1:0

Leicester City - Southampton 4:1

Liverpool - Wolves 3:1

Manchester City - Aston Villa 3:2

Norwich - Tottenham 0:5