Niesamowity trening Ronaldo w dniu 35. urodzin, kibice w szoku. "Kręci się w głowie"

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Kilka tyczek i pachołków do ominięcia, przeszkód do przeskoczenia, a to wszystko w sprinterskim tempie i po kilka razy - środowy, poranny trening z Ronaldo w roli głównej robi kolosalne wrażenie. Zwłaszcza że Portugalczyk skończył tego dnia już 35 lat.

"Naprawdę 35?"

Filmik bije rekordy oglądalności. Po południu już miał ponad siedem milionów polubień. Internauci twierdzą, że Cristiano udowadnia, że metryka kłamie.



Come festeggiano il compleanno i marziani? Diventando ancora più forti @Cristianopic.twitter.com/ttkLTVyRZj — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2020

"Dla niego ten trening to odpowiednik spaceru po parku", "Kręci mi się w głowie, oglądając go wygodnie na kanapie", "Patrząc na ten trening, potrzebuję defibrylatora" - to tylko kilka z komentarzy.

Podobny ton ma wpis klubowego kolegi Ronaldo z Juventusu, Blaise'a Matuidiego. "Naprawdę 35?" - nie dowierza francuski pomocnik.



35 really ???? Happy Birthday @Cristiano#Legendpic.twitter.com/gX4c6h5EHC — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 5, 2020

Dla niektórych piłkarzy 35 to na tyle duża liczba, że kończą z zawodowym graniem. Ale nie dla CR7. Gwiazdor Juventusu ciągle ma w sobie mnóstwo energii, którą pokazuje na włoskich boiskach.

W ostatnią niedzielę w starciu z Fiorentiną zanotował dziewiąty z rzędu ligowy mecz, w którym wpisał się na listę strzelców. Ostatnim piłkarzem Starej Damy, który mógł pochwalić się taką serią, był Francuz David Trezeguet w 2005 roku.

W sześciu meczach w 2020 roku Portugalczyk strzelił już dziesięć goli, a łącznie w tym sezonie Serie A z 19 trafieniami jest drugi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Serie A. Prowadzi Ciro Immobile z Lazio Rzym z 23 bramkami. Pasjonująco zapowiada się pojedynek o tytuł króla strzelców w Italii. O kolejne rekordy także.

W tym roku CR7 może m.in. zostać najskuteczniejszym strzelcem na świecie, jeśli chodzi o występy w narodowych barwach. Wystarczy, że strzeli jedenaście goli w portugalskiej koszulce i rekord Irańczyka Alego Daeia - 109 trafień - będzie już nieaktualny.