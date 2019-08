Przebudzenie Zagłębia. Jagiellonia wypuściła z rąk zwycięstwo

Zagłębie szybko wróciło do gry

Cudowny gol w Gdyni. Arka doczekała się pierwszego punktu Jest pierwsza... czytaj dalej » Faworytem spotkania w Lubinie gospodarze nie byli. Na inaugurację Zagłębie zremisowało z Cracovią, by w następnej serii spotkań przegrać w Zabrzu z Górnikiem.

Z kolei Jagiellonia sezon rozpoczęła od efektownego zwycięstwa 3:0 nad Arką w Gdyni. Przez tydzień była nawet liderem rozgrywek, ale w 2. kolejce doznała porażki u siebie z Rakowem Częstochowa 0:1.

Dominacja Jagiellonii

Zespół Ireneusza Mamrota chciał w piątek pokazać, że był to wypadek przy pracy. Sytuacji do zdobycia bramki nie brakowało. Mieli je Jakub Wójcicki i Tomas Prikryl. Piłkarzom Jagi brakowało nieco szczęścia. Nie zabrakło go już jednak w 39. minucie Patrykowi Klimali. Po akcji Martina Pospisila 20-latkowi pozostało tylko dopełnić formalności. Wprawdzie początkowo sędzia gola nie uznał, dopatrując się pozycji spalonej, jednak po kilku chwilach zweryfikował swą decyzję z wozem.

Źródło: newspix.pl Tak Klimala umieścił piłkę w siatce

Miedziowym brakowało w pierwszej części przede wszystkim odwagi. Niezła sytuacja sam na sam z bramkarzem Łukasza Poręby, czy potężne uderzenie z dystansu Bartosza Kopacza to stanowczo za mało.

Po przerwie lepiej nie było. Stroną dominującą byli przyjezdni, a najlepszą okazję na udokumentowanie tej przewagi miał Klimala. Autor pierwszego gola otrzymał piłkę od Bodvara Bodvarssona i stojąc tyłem do bramki zdecydował się na uderzenie z półwoleja. Konrad Forenc z największym trudem przerzucił piłkę nad poprzeczkę.

To, co nie udało się Klimali, udało w 67. minucie Jesusowi Imazowi. Po zagraniu Pospisila, Hiszpan uderzył technicznie z pierwszej piłki. Ta zakotwiczyła w bramce.

Źródło: newspix.pl Imaz fetuje gola

Dwa gole w siedem minut

Miedziowi najwyraźniej potrzebowali tego ciosu, bo od tego momentu postawili wszystko na jedną kartę. Efekt? Piękne trafienie głową Patryka Szysza w 70. minucie. Bramka kontaktowa dodała im animuszu. Damian Węglarz miał pełne ręce roboty. Największy kunszt pokazał, broniąc uderzenia Damjana Bohara i Ludomira Guldana. Skapitulował jednak w 78. minucie przy sprytnym strzale Poręby.

Ostatnie słowo mogło należeć jednak do Jagiellonii. Piłkę meczową miał Ognjen Mudrinski. Serb, który przed momentem wszedł na boisko, otrzymał podanie od Klimali, ale posłał piłkę nad poprzeczkę. To powinien być gol.

KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystoka 2:2 (0:1)

Patryk Klimala (39), Jesus Imaz (66) - Patryk Szysz (70), Łukasz Poręba (77).



Żółta kartka - Zagłębie: Jakub Tosik. Jagiellonia: Jakub Wójcicki.

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 4 003.

Zagłębie: Konrad Forenc - Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Sasa Balic - Jakub Tosik, Alan Czerwiński, Sasa Zivec (65. Damjan Bohar), Filip Starzyński (84. Patryk Tuszyński), Łukasz Poręba - Patryk Szysz.

Jagiellonia: Damian Węglarz - Jakub Wójcicki, Nemanja Mitrovic, Zoran Arsenic, Bodvar Bodvarsson - Martin Pospisil (76. Marko Poletanovic), Jesus Imaz, Taras Romanczuk - Tomas Prikryl (87. Ognjen Mudrinski), Patryk Klimala, Juan Camara (68. Martin Kostal).