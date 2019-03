Lechia się przebudziła. Gol z wolnego dał trzy punkty

Gdańszczanie nieco się ostatnio zacięli. W meczach z będącymi w dolnej części tabeli Zagłębiem Lubin i Wisłą Płock ugrali ledwie punkt. To skrzętnie wykorzystała druga w tabeli Legia i przewaga lidera z siedmiu stopniała do ledwie dwóch punktów.

Lechia poczuła na plecach oddech mistrzów Polski. W sobotę piłkarze Piotra Stokowca musieli zatem wygrać, by zachować pierwsze miejsce. Okazja ku temu nadarzyła się idealna, w końcu lider grał z ostatnią drużyną w tabeli. I nic w tej kwestii nie zmieniał fakt, że Zagłębie dwa ostatnie mecze w Sosnowcu wygrało. Ta dobra passa to już przeszłość, a Lechia przypomniała sobie, jak wygrywać.

Szybkie prowadzenie

Jagiellonia odpada z walki o mistrzostwo. Korona podniosła się w Białymstoku W pierwszym... czytaj dalej » Goście wybiegli na mecz 26. kolejki wyraźnie zmotywowani i na efekty nie trzeba było czekać długo.

Nie minęło 10 minut, a Lechia miała na koncie gola. Na swoje konto zapisał go Daniel Łukasik, który przymierzył z rzutu wolnego z około 20 metrów. Piłka odbiła się jeszcze od głowy jednego z piłkarzy w murze i wpadłą do bramki.

Lechia miała to, po co do Sosnowca przyjechała. Prowadziła i mogła spokojnie kontrolować grę. Tak też robiła. Goście oddali inicjatywę rywalom, ale do groźnych sytuacji nie dopuszczali.

Naprawdę gorąco pod bramką Dusana Kuciaka zrobiło się dopiero na 20 minut przed końcem, kiedy potężny strzał z dystansu oddał Mateusz Możdżeń. Pomocnik miał czego żałować, piłka trafiła w poprzeczkę. Lechia odetchnęła.

W końcówce gdańszczanie przenieśli ciężar gry ma połowę przeciwnika i spokojnie przetrwali do ostatniego gwizdka. Krótko przed końcem do siatki trafili jeszcze Artur Sobiech i Błażej Augustyn, ale w obydwu sytuacjach strzelający byli na pozycji spalonej.

Lechia wygrała w Sosnowcu 1:0 i zwiększyła przewagę nad Legią do pięciu punktów. Warszawianie swój mecz rozegrają w sobotę wieczorem, kiedy na własnym stadionie podejmą Śląsk Wrocław.

Zagłębie Sosnowiec - Lechia Gdańsk 0:1

Bramka: Łukasik (9')

Wyniki 26. kolejki ekstraklasy:

Wisła Płock - Pogoń 0:2

Lech - Górnik 0:3

Jagiellonia - Korona 1:3

Zagłębie Sosnowiec - Lechia 0:1

Legia - Śląsk

niedziela:

Piast - Miedź

Zagłębie Lubin - Arka

Wisła Kraków - Cracovia