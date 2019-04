25 milionów za trzy miesiące pracy. Henry w czołówce trenerskich płac

AS Monaco po zwolnieniu Henry'ego radzi sobie zdecydowanie lepiej

16.03 | Trwa znakomita passa piłkarzy AS Monaco. Kamil Glik i spółka nie przegrali już siódmego meczu z rzędu. Tym razem pokonali wicelidera francuskiej Ligue 1 Lille 1:0 i to na jego boisku. Zadecydował gol w ostatniej minucie.

"France Football" w opublikowanym zestawieniu wziął pod uwagę pensje w klubach oraz przychody z kontraktów sponsorskich.



"Afera zegarkowa" w Niemczech. Prezes federacji piłkarskiej odchodzi Trzęsienie ziemi... czytaj dalej » Wśród szkoleniowców krezusem jest pracujący w Atletico Madryt Simeone z 41 mln euro (niewykluczone, że dołoży kolejne dwa). Drugie miejsce w rankingu zajmuje Mourinho - 31 mln. Portugalczyk w grudniu został zwolniony z posady menedżera Manchesteru United. Do dzisiaj pozostaje bez pracy.



Na trzeciej pozycji wylądował Henry. Francuz, który jako trener AS Monaco notował katastrofalne wyniki, wyleciał po zaledwie trzech przepracowanych miesiącach (w styczniu zastąpił go Leonardo Jardim). Według "France Football" i tak zarobił krocie. Łącznie 25,5 mln, z czego 20,5 pochłonęła odprawa.

W ten sposób Henry wyprzedził czwartego w zestawieniu Pepa Guardiolę z Manchesteru City - 24 mln (może zarobić jeszcze dodatkowy milion) oraz piątego Ernesto Valverde z Barcelony - 23 mln.

Piłkarki poniżej miliona

Najbogatszym piłkarzem jest Lionel Messi z zarobkami na poziomie 130 mln. O 17 mln mniej ma dostać występujący w Juventusie Cristiano Ronaldo. Trzecie miejsce należy do Neymara z PSG - 91,5 mln. Między Brazylijczykiem, a kolejnym w rankingu Antoine'em Griezmannem jest spora różnica. Gracz Atletico może liczyć na 44 mln (ewentualnie 49).



Z kolei zarobki piłkarek są liczone w "zaledwie" setkach tysięcy. Liderką jest zdobywczyni Złotej Piłki za rok 2018, Norweżka Ada Hegerberg - 400 tys. euro.

Najlepiej zarabiający trenerzy:

1. Diego Simeone (Atletico) - 41 (+2) mln euro

2. Jose Mourinho (ostatnio Manchester United) - 31 mln euro

3. Thierry Henry (ostatnio AS Monaco) - 25,5 mln euro

4. Pep Guardiola (Manchester City) - 24 (+1) mln euro

5. Ernesto Valverde (Barcelona) - 23 mln euro



Najlepiej zarabiający piłkarze:

1. Lionel Messi (Barcelona) - 130 mln euro

2. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 113 mln euro

3. Neymar (PSG) - 91,5 mln euro

4. Antoine Griezmann (Atletico) - 44 (+5) mln euro

5. Gareth Bale (Real Madryt) - 40,2 mln euro



Najlepiej zarabiające piłkarki:

1. Ada Hegerberg (Lyon) - 400 tys. euro

2. Amandine Henry (Lyon) - 360 tys. euro

3. Wendie Renard (Lyon) - 348 tys. euro

4. Carli Lloyd (Sky Blue FC) - 345 tys. euro

5. Marta (Orlando Pride) - 340 tys. euro