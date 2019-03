Legia się nie napracowała. W końcu ma wygraną

Przed piątkowym meczem można było odnieść wrażenie, że mistrzowie Polski wciąż nie wybudzili się z zimowego snu. Rundę rozpoczęli od skromnego zwycięstwa nad słabą w tym sezonie Wisłą Płock, ale później przyszły bolesne porażki z Cracovią i Lechem. W Warszawie rozbrzmiał sygnał alarmowy, liderująca Lechia ani myślała się oglądać na słabość legionistów. Różnica między zespołami sięgnęła siedmiu punktów.

Trener Legii potwierdził, że spotkał się z prezesem. "To była zwykła rozmowa" Trener piłkarzy... czytaj dalej » Lepszej okazji do przełamania niż spotkanie 24. kolejki piłkarze Sa Pinto mieć nie mogli. Do stolicy przejechał zajmujący dopiero 13. miejsce w tabeli beniaminek z Legnicy. Każdy inny wynik niż zwycięstwo gospodarzy, byłby sensacja. Tej przy Łazienkowskiej nie było.

Szybkie prowadzenie

Na tle Miedzi Legia wyglądała wreszcie jak drużyna aspirująca do kolejnego mistrzostwa. Warszawianie byli lepsi w niemal każdym elemencie, ale co najważniejsze - tworzyli więcej okazji bramkowych.

Gol był tylko kwestią czasu, a faktem stał się po 22 minutach. Z rzutu rożnego dośrodkował Sebastian Szymański, a zupełnie nie pilnowany Carlos Lopez trafił do siatki. Hiszpan miał tyle czasu i miejsca, że przed oddaniem strzału zdołał sobie jeszcze przyjąć.

Źródło: Newspix Carlos Lopez świętuje dziewiątego gola w sezonie

Dobili po przerwie

Legia w pełni kontrolowała spotkanie. 1:0 to wynik niepewny, ale Miedź zupełnie nie potrafiła zagrozić bramce Radosława Majeckiego. Gospodarze czekali zatem na okazję, by rywala dobić.

Szansa przyszła po godzinie gry. A o stratę drugiej bramki Miedź prosili się sami. Piłkę w środku boiska stracił Petteri Forsell, a później wszystko potoczyło się błyskawicznie. Lopez dograł do Iuriego Medeirosa, a Portugalczyk, który do Warszawy trafił zimą, huknął sprzed pola karnego nie do obrony. Było po meczu. Komplet punktów został w stolicy.

Lechia swój mecz rozegra dopiero w poniedziałek. Jej rywalem będzie Zagłębie Lubin.

Legia - Miedź 2:0

Bramki: Lopez (22'), Medeiros (62')