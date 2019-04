Dramat podczas meczu. Ojciec trenera miał atak serca

Kolończycy są na najlepszej drodze do powrotu do Bundesligi. Choć lider zaplecza niemieckiej ekstraklasy w końcówce środowego meczu stracił zwycięstwo z będącym w strefie spadkowej Duisburgiem, to tego dnia sport zszedł na dalszy plan.

Reanimacja w karetce

Oglądający środowe spotkanie z trybun Dieter Anfang, doznał ataku serca. Jak wynika z informacji "Bilda", mężczyzna był reanimowany w karetce jeszcze na terenie stadionu. Jego syn dramatyczną wiadomość otrzymał niemal równo z końcowym gwizdkiem. 44-latek długo się nie zastanawiając, zniknął za bandami reklamowymi, a po chwili był już w drodze do szpitala.

Źródło: bild.de Markus Anfang udał się prosto do szpitala

Więcej informacji nie podano. I nie zmieni się to do momentu, kiedy inaczej zdecyduje sam szkoleniowiec Koeln. "Piłka nie jest najważniejsza. Zostaliśmy poproszeni o nieudzielanie dalszych informacji, aż trener da nam sygnał" - napisano na stronie internetowej klubu.



FC Koeln i Duisburg ustaliły również, że po meczu nie odbędzie się konferencja prasowa, ani nie zostaną udzielone żadne wywiady.



Es gab einen tragischen Notfall im direkten Umfeld der Mannschaft. Daher entfallen die Interviews und die Pressekonferenz nach dem Spiel. Wir bitten um Verständnis, dass wir vorerst keine Details kommunizieren. — 1. FC Köln (@fckoeln) 10 kwietnia 2019





Pod okiem taty

Dieter Anfang również jest mocno związany z piłką. Trenował nawet swojego syna w młodzieżowych grupach KSV Heimersdorf.

- Tata mnie ukształtował jako człowiek, ale też piłkarza i trenera. Jest na stadionie podczas każdego domowego meczu mojej drużyny. Jeśli tylko ma możliwość, jeździ także na wyjazdy, nawet zagraniczne - mówił niedawno o ojcu Markus Anfang.