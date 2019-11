Słupek, plecy i gol. Koszmarny wieczór 18-letniego bramkarza

To był fatalny wieczór młodego bramkarza Atromitosu

Christos Mandas bardzo źle będzie wspominał starcie z AEK Ateny. 18-letni golkiper Atromitosu podarował rywalom dwa gole. Przy pierwszej okazji piłka wpadła do siatki po tym, jak uderzyła w jego plecy. Następnie Mandas popełnił błąd przy próbie podania, futbolówkę przejął Nelson Oliveira i zamienił tę sytuację na gola. AEK pokonało Atromitos 3:2.

Dostał piłką w twarz, sędzia widział rękę. Kontrowersyjny karny i gol w doliczonym czasie - To nie do... czytaj dalej » Była 62. minuta spotkania, a przyjezdni prowadzili wtedy niespodziewanie 1:0. To był efekt bramki zdobytej z rzutu karnego w pierwszej połowie przez Georgiosa Manousosa.

To był tylko początek

Z dystansu bardzo mocno kopnął największy gwiazdor AEK Nelson Oliveira. Po strzale portugalskiego napastnika piłka trafiła w słupek. Potem uderzyła w plecy golkipera Christosa Mandasa i wpadła do bramki.

18-letni zawodnik nie mógł nic zrobić i to jemu zaliczono samobójczego gola. Był bardzo smutny, ale jak się okazało, nie po raz ostatni tego dnia.

Pocieszał go współwinowajca

Zaledwie dziewięć minut później popełnił fatalny błąd. W niegroźnej sytuacji do niego podawał obrońca Dimitrios Goutas. To Grek, który w poprzednim sezonie rozegrał dziewięć meczów w ekstraklasie w barwach Lecha Poznań.

Mandas chciał spokojnie przyjąć piłkę prawą nogą, ale zrobił to bardzo źle. Futbolówka odskoczyła mu w lewą stronę. Dopadł do niej agresywnie atakujący Oliveira i bez trudu strzelił gola. Młody bramkarz gości był załamany. Pocieszał go Goutas, który niejako sam spowodował tę sytuację.

Goście, których siedziba klubu jest w Peristeri, mieście znajdującym się w aglomeracji ateńskiej, doprowadzili do wyrównania. Była 89. minuta, a gola strzelił Athanasios Androutsos.

Miejscowi nie zrezygnowali. W doliczonym czasie zwycięstwo zapewnił im Oliveira.

Po tej wygranej AEK ma na koncie 17 punktów i po dziewięciu kolejkach zajmuje trzecie miejsce. Atromitos jest teraz na ósmej pozycji.